Meta reporte ses lunettes de réalité mixte « Phoenix » à 2027

Meta a décidé de repousser le lancement de ses prochaines lunettes de réalité mixte, connues sous le nom de code « Phoenix », à 2027. Initialement prévues pour 2026, ces lunettes représentent un projet phare pour l’entreprise. Apparemment, ce report résulte de la volonté de Meta de privilégier la qualité et la durabilité de son offre technologique. D’autant plus qu’il y a, actuellement, une concurrence accrue sur le marché de la réalité augmentée et virtuelle.

Un report stratégique des lunettes de réalité mixte de Meta pour assurer leur qualité

Meta a confirmé que le lancement des lunettes « Phoenix » n’aura pas lieu avant le premier semestre 2027. Selon des mémos internes, les dirigeants de Reality Labs estiment que ce délai supplémentaire donnera « plus de marge de manœuvre pour bien régler les détails ». L’objectif est de garantir une expérience fluide et fiable.

Pour information, Reality Labs, la division en charge des projets immersifs, fait face à une réduction de budget estimée à 30%. Par conséquent, les équipes doivent composer avec des contraintes financières tout en poursuivant l’innovation. Mark Zuckerberg lui-même aurait insisté sur la nécessité de prendre le temps nécessaire pour livrer un produit abouti, plutôt que de céder à la pression du calendrier.

Des alternatives prévues avant 2027

Pour maintenir l’intérêt du public, Meta prévoit de lancer en 2026 une version limitée d’un autre dispositif, baptisé « Malibu 2 », ainsi qu’un nouveau casque Quest. Ces produits serviront de transition en attendant l’arrivée des lunettes « Phoenix ». Ils permettront à Meta de rester présent sur le marché et de tester certaines innovations auprès des utilisateurs.

Les lunettes « Phoenix » devraient se distinguer par un design inspiré des lunettes de sécurité. Ces dernières seront reliées à un boîtier externe en forme de « puck » chargé de fournir la puissance nécessaire. Ce format rappelle certaines approches concurrentes, comme l’Apple Vision Pro. En misant sur une conception hybride et sur une expérience hautement immersive, Meta espère se positionner comme un acteur incontournable de la réalité mixte, malgré ce report de calendrier.