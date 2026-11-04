Metacrowd au Web Summit 2026 : la start-up coréenne qui traque les deepfakes dans la voix, la vidéo et le texte

Un appel de votre banquier, une visio avec votre patron, un rapport bien rédigé : rien de tout cela n’est plus forcément authentique. Les IA génératives savent cloner une voix ou un visage en quelques minutes. La start-up sud-coréenne Metacrowd s’est donné pour mission de démasquer ces contrefaçons. Elle présentera ses outils au Web Summit 2026, du 9 au 12 novembre à Lisbonne, avec l’Europe dans le viseur.

Quand l’oreille humaine ne suffit plus

Fondée en 2022 à Séoul, Metacrowd est dirigée par Kim Hyung-jin. Sa devise tient en quatre mots : « Building Trust in AI », soit bâtir la confiance dans l’IA. L’entreprise a été retenue par le programme TIPS, soutenu par le ministère coréen des PME et des start-up, ainsi que par un accélérateur de Google dédié aux jeunes pousses.

Le constat de départ est simple. Une voix clonée ou une vidéo truquée trompe désormais la plupart d’entre nous. Le PDG le dit sans détour : la perception humaine ne permet plus de distinguer une interaction authentique d’une fraude synthétique. Plutôt qu’un outil unique, Metacrowd propose donc trois détecteurs, un par type de contenu.

Trois boucliers pour trois menaces

MetaShield s’attaque à la vidéo et à l’image. L’outil analyse un flux en direct en deux à quatre secondes. Il traque les défauts typiques d’un deepfake : contours du visage mal fondus, clignements d’yeux anormaux, décalage entre les lèvres et la voix. Il produit ensuite un rapport image par image, pensé pour servir de preuve devant un tribunal.

VoiceShield protège les appels téléphoniques. L’application vérifie en temps réel si la voix de votre interlocuteur a été synthétisée par une IA. Elle écoute pour cela des indices très fins, comme le rythme de la respiration ou les irrégularités d’intonation. En parallèle, elle repère les techniques de manipulation propres aux arnaques. Elle explique enfin pourquoi un appel lui paraît suspect, ce qui évite l’effet boîte noire.

TextShield vise les documents : articles scientifiques, dossiers juridiques ou rapports d’entreprise. L’outil passe chaque paragraphe au crible pour estimer la part d’IA, de la simple correction grammaticale jusqu’au texte entièrement généré. Point important pour les entreprises, il s’installe sur leurs propres serveurs. Les documents analysés ne quittent donc jamais leurs murs.

Des scores flatteurs, à prendre avec recul

Metacrowd avance des résultats impressionnants. Selon l’entreprise, des tests menés par l’institut coréen de certification KTC donnent à MetaShield 98,7 % de détection, avec 0,37 % de fausses alertes sur des vidéos authentiques. VoiceShield aurait laissé passer 2,78 % des appels frauduleux lors d’essais en conditions réelles. La start-up affirme aussi devancer quatre applications concurrentes et l’américain Reality Defender.

Ces chiffres sont toutefois avancés par Metacrowd elle-même, et je n’ai pas trouvé les rapports du KTC en ligne. Ils portent en outre sur des jeux de données publics, alors que les techniques de clonage progressent chaque mois. Un détecteur performant aujourd’hui peut devenir moins efficace demain. L’entreprise dit justement avoir conçu VoiceShield pour accueillir de nouveaux modèles de voix et de nouvelles langues sans tout reconstruire.

Les seniors, premiers bénéficiaires

L’usage le plus parlant concerne les personnes âgées, cibles privilégiées des arnaques téléphoniques. En juin 2026, Metacrowd a signé un accord avec le Technoparc de Gwangju pour tester ses outils auprès des seniors. Selon la start-up, la part d’utilisateurs raccrochant face à un appel suspect y serait passée de 28 % à 52 %. Un autre test est mené à Séoul, dans le quartier de Songpa, jusqu’en février 2027.

À l’international, VoiceShield a été lancé à Singapour en mars 2026, en version anglaise. Le choix n’a rien d’anodin : on y parle couramment anglais, mandarin, malais et tamoul, un bon terrain d’essai pour un détecteur multilingue. Côté juridique, Metacrowd assure que de grands cabinets d’avocats coréens utilisent déjà MetaShield. Une revue scientifique coréenne aurait aussi adopté TextShield pour contrôler les manuscrits qu’elle reçoit.

À Lisbonne, l’AI Act comme argument de vente

Au Web Summit, Metacrowd proposera des démonstrations sur son stand. Au programme : l’analyse d’une visio en direct, la détection d’un faux appel en anglais et l’inspection instantanée d’un document. L’entreprise cherche surtout des partenaires parmi les banques, les opérateurs télécoms et les cabinets d’avocats européens.

L’AI Act européen lui sert de porte d’entrée. Le règlement impose progressivement d’identifier les contenus générés par IA, ce qui crée un besoin d’outils de vérification. Les banques pourraient intégrer la vérification d’appel à leur application mobile, et les opérateurs directement dans les téléphones. Après l’Europe, Metacrowd vise l’Amérique du Nord, puis des tests en Arabie saoudite et aux Émirats, avant de réunir ses trois outils en une seule suite d’ici 2028.

Crédit : Metacrowd

La riposte s’organise, la vigilance reste de mise

Le besoin est bien réel. Les arnaques au faux conseiller bancaire ou au faux proche en détresse se multiplient, et un outil capable d’alerter pendant l’appel aurait toute sa place sur nos téléphones. Certains fabricants s’y mettent déjà, à l’image d’Honor qui a intégré une détection des deepfakes dans ses smartphones.

Quelques réserves s’imposent néanmoins. Les chiffres de performance et les références clients viennent de l’entreprise, et aucune version française ni aucun prix n’est annoncé. Les outils de Metacrowd s’adressent d’abord aux entreprises : le grand public n’en profitera que si une banque ou un opérateur les adopte. Reste à voir si les acteurs européens franchiront le pas. Et vous, feriez-vous confiance à une IA pour vous dire si la voix au bout du fil est bien humaine ?