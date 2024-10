Microsoft abandonne HoloLens au profit de la réalité mixte de Meta

Le projet HoloLens de Microsoft, autrefois perçu comme une révolution technologique, semble aujourd’hui être une victime des difficultés matérielles de l’entreprise. Annoncé avec beaucoup d’enthousiasme en 2015, ce casque de réalité mixte avait éveillé l’espoir d’un futur où les hologrammes pourraient s’intégrer dans notre quotidien. Cependant, après des années de développement et des promesses ambitieuses, Microsoft semble désormais céder sa vision à d’autres entreprises, notamment Meta.

Un lancement prometteur, mais un avenir incertain pour HoloLens

Lors de sa première présentation, HoloLens avait tout pour impressionner. Des démonstrations fascinantes montraient des scènes comme un jeu de Minecraft projeté sur une table basse, ou une marche virtuelle sur Mars. Pourtant, l’enthousiasme des débuts s’est peu à peu étiolé. Le produit final, lancé en 2016 à destination des développeurs pour un prix avoisinant les 3 000 dollars, n’a pas su convaincre. L’expérience, bien qu’intéressante, ne correspondait pas aux attentes élevées générées par les premières démonstrations.

L’un des plus grands obstacles rencontrés par HoloLens fut son champ de vision limité. Ce problème technique créait une immersion bien moindre que celle promise lors des premières démonstrations. De plus, l’appareil n’a jamais atteint une forme suffisamment compacte ou confortable pour un usage prolongé par les consommateurs.

La concurrence monte, Microsoft se retire

En parallèle, la concurrence s’intensifiait. Meta, avec ses casques Quest, a su capter l’attention du grand public en proposant une expérience de réalité virtuelle et augmentée plus abordable et accessible. Face à ces difficultés et à la pression croissante de ses concurrents, Microsoft semble avoir pris la décision de réduire ses investissements dans le domaine de la réalité mixte.

Le rêve de HoloLens est donc aujourd’hui entre les mains de Meta, qui continue de développer ses propres technologies dans ce domaine. Microsoft, de son côté, semble se concentrer davantage sur ses produits phares, comme le cloud computing et les logiciels. HoloLens, autrefois considéré comme un aperçu du futur, pourrait bien devenir un souvenir d’un projet ambitieux mais inabouti.

En fin de compte, HoloLens restera comme un symbole des défis auxquels se heurtent les innovations matérielles. Si Microsoft a ouvert la voie avec son casque, c’est désormais Meta qui semble prêt à en tirer pleinement parti.