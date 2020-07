Microsoft Flight Simulator arrive sur PC, Vivo lance la recharge iQOO en 120 Watts et de nouvelles apps Apple arriverait sur Windows – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d‘Apple, de Free et de Fortnite. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Microsoft Flight Simulator 2020, de Vivo et d’Apple. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Microsoft Flight Simulator arrive sur PC

Microsoft Flight Simulator est de retour, comme l’a promis la multinationale. Très attendu par la communauté, cette édition 2020 va ravir ses joueurs. Le jeu vidéo sortira le 18 août prochain sur PC. Malheureusement, la firme n’a pas encore annoncé de date pour les Xbox. Cependant, les joueurs PC devront investir dans un ordinateur qui décolle, le jeu mise très largement sur les graphismes : décors époustouflants, trafics routiers au loin, météo dynamique, de nombreux modèles d’avions… et l’accès à 37 000 aéroports à travers le monde, sans compter ceux générés par Intelligence Artificielle. On espère d’ailleurs que le jeu acceptera les mods (modifications au sein du jeu) afin de profiter de la créativité dont sa communauté dégage. Le jeu sera disponible en trois tarifs différents, la version Standard à 60 euros, Deluxe à 90 euros et la version Premium à 120 euros. La différence se situera principalement sur le nombre d’avions (20, 25 et 30 avions respectivement) et d’aéroports disponibles (30, 35 et 40 respectivement). Bonne nouvelle ! Le jeu sera également disponible avec l’Xbox Game Pass pour seulement 3.99 euros par mois !

Vivo lance iQOO, une recharge rapide à 120W

Charger son smartphone entièrement en moins de 15 minutes sera bientôt possible grâce à la technologie iQOO proposée par Vivo. En effet, l’entreprise chinoise iQOO, filiale de Vivo, vient d’annoncer une charge rapide permettant de recharger une batterie de 4000 mAh en 15 minutes seulement. Cela est possible grâce à une recharge de 120W. Le smartphone compatible est équipé de deux batteries de 2000 mAh composée de 6 cellules chacune. Pour éviter tout désagrément avec la technologie IQOO 120W, la marque assure que le chargeur aura une structure spéciale et que les smartphones disposeraient d’un moyen de refroidissement actif. Une annonce qui survient quelques jours avant qu’Oppo annonce officiellement la charge rapide de 125W. Ces technologies de recharge rapide devraient être bénéfiques pour les consommateurs en espérant qu’elle n’endommagera pas plus rapidement la batterie de nos précieux smartphones.

Apple pourrait sortir de nouveaux logiciels sur Windows

À la sortie de macOS Catalina l’an dernier, Apple a supprimé iTunes au sein de son OS pour Mac. À la place, la firme proposait trois nouvelles apps, Apple Musique, Podcast et Apple TV. Quant à la gestion des appareils iOS avec iTunes, il fallait désormais passer par le Finder. Seulement, cette modification ne concerne pas Windows. En effet, les utilisateurs Windows doivent toujours utiliser iTunes et n’ont pas bénéficié de ces améliorations. Heureusement, cela pourrait bientôt changer. D’après 9to5Mac, le lancement de nouvelles apps Apple sur Windows serait imminente. Pour rappel, l’an dernier, Apple recherchait des ingénieurs pour la conception de logiciels UWP pour Windows. À l’heure actuelle, nous ne savons pas encore exactement de quelle application il s’agit. Néanmoins, on imagine qu’il pourrait être question d’apps pour ses services comme Apple TV+ ou Apple Music. Par ailleurs, si c’est le cas, ils seraient très importants pour Apple puisqu’ils devraient être aussi compatible avec les consoles Xbox, massivement utilisées pour du multimédia.

On espère que les actualités du jour autour de Microsoft Flight Simulator 2020, de Vivo et d’Apple vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Patrick.