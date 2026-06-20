Midjourney Medical : Le scanner à ultrasons qui veut remplacer l’IRM

Le célèbre générateur d’images par intelligence artificielle Midjourney surprend l’industrie technologique en investissant le secteur de la santé. L’entreprise annonce officiellement la création de sa filiale Midjourney Medical. Cette nouvelle structure développe un scanner corporel innovant basé sur la technologie des ultrasons. Ce premier produit matériel marque un tournant historique pour l’entreprise technologique.

Une technologie de pointe inspirée de l’écholocation

Le nouvel appareil se présente sous la forme d’une plateforme d’immersion aquatique. Concrètement, l’utilisateur descend progressivement dans l’eau à une vitesse de cinq centimètres par seconde. Le corps traverse ensuite un anneau composé de cinq cent mille capteurs microscopiques de la taille d’un grain de sable. Ces modules émettent des ondes ultrasoniques et enregistrent simultanément les signaux renvoyés par les tissus humains. L’entreprise compare ce fonctionnement au système d’écholocation des dauphins pour cartographier le corps en trois dimensions.

Une vitesse d’exécution supérieure à l’IRM traditionnelle

Cette technologie produit une cartographie en relief d’une précision supérieure au millimètre. Le résultat visuel ressemble fortement aux images d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) classique. Cependant, le système de Midjourney accomplit cette performance en moins de soixante secondes chrono. En effet, une imagerie par résonance magnétique complète requiert habituellement entre une heure et une heure et demie d’examen. Ce gain de temps majeur pourrait ainsi grandement accélérer le parcours de soin des patients.

Midjourney Medical : des partenaires stratégiques et une équipe de haut niveau

La firme collabore étroitement avec la société Butterfly Network pour concrétiser ce projet ambitieux. Apparemment, Midjourney a signé un accord de licence exclusif dès novembre 2025 pour exploiter leur technologie brevetée d’ultrasons sur puce. De plus, Ahmad Abbas dirige ce programme de recherche médicale. Cet ingénieur chevronné a rejoint l’entreprise fin 2023 après avoir encadré le développement du casque Vision Pro chez Apple.

Un calendrier de déploiement à San Francisco orienté vers le bien-être

L’entreprise prévoit une phase d’optimisation des algorithmes et du matériel sur les douze prochains mois. Les équipes techniques mèneront des essais cliniques rigoureux tout en concevant la deuxième version de la machine. Par conséquent, le premier espace de bien-être intégrant ce scanner ouvrira ses portes à San Francisco dès l’année prochaine. Par la suite, Midjourney sollicitera l’approbation officielle de la Food and Drug Administration (FDA) pour valider les capacités de diagnostic de l’appareil.

Des ambitions mondiales pour l’horizon 2031

Le plan de développement s’accélérera en 2028 avec le lancement d’une troisième génération de scanners équipés de puces en silicium sur mesure. Ce processeur propriétaire améliorera considérablement la résolution des images médicales. Par ailleurs, la multinationale vise le déploiement de cinquante mille scanners dans le monde entier d’ici 2031. Les dirigeants affirment qu’un dépistage précoce de masse permettrait d’éviter un tiers des décès globaux et de réduire de moitié les dépenses de santé mondiales.