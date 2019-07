Mobee Travel – Simplifier les voyages pour les personnes en situation de handicap

Partir en vacances, c’est souvent oublier les petits soucis du quotidien. Ne pas avoir d’ascenseur pour monter au premier étage de sa résidence estivale peut sembler être un problème dérisoire. Pourtant, pour les personnes à mobilité réduite, ces « petits problèmes » peuvent très vite devenir un calvaire et gâcher les vacances. En camping par exemple, une personne en fauteuil roulant ne peut pas monter seule les marches pour rentrer dans un mobile-home… Pour remédier à ce problème, la start-up lyonnaise, Mobee Travel, a décidé de mettre en place une solution en ligne dédiée. Elle permet aux personnes handicapées de partir en vacances l’esprit léger, sans se soucier des problèmes accessibilité…

Handivoyage, devenu Mobee Travel…

L’idée est née en 2016, où Handivoyage se présente comme le « AirBnB du handicap« . L’objectif était de proposer un accompagnement global des personnes, avec transport, soin et activités adaptées. Handivoyage a alors commencé sa quête de logements adaptés et de partenariats. Après plusieurs levées de fonds et des réussites à l’échelle nationale, Handivoyage souhaite proposer ses services à l’international. Pour y remédier, la start-up commence par changer de nom afin de devenir Mobee Travel en janvier 2019.

Ensuite, les réussites s’enchaînent et en juin dernier, Mobee Travel remporte le premier prix « Coup de Pouce » organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. Aujourd’hui, la start-up espère porter son chiffre d’affaires à 600.000€ pour l’année 2019 et lever 2,6M€ pour automatiser son processus d’ici à 2020.

Proposer des solutions adaptées et équitables

L’objectif de Mobee Travel est donc de permettre aux personnes en situation de handicap de partir en vacances facilement et avec le moins de surcoûts possible. En Europe, le marché du tourisme adapté représentait 10 milliards d’euros en 2012. Avec le développement des solutions telles que Mobee Travel, ce chiffre devrait doubler d’ici à 2021.

Avec un système de recherche simple, Mobee Travel permet à ses utilisateurs de trouver facilement un lieu de vacances. En quelques clics, n’importe quel utilisateur peut rechercher des logements homologués et conformes. Il est par exemple possible de choisir si l’on souhaite que le logement soit équipé d’une piscine adaptée ou non.

