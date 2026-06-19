NeosLegal booste la confiance grâce à son outil innovant aux Émirats

La réglementation des cryptomonnaies évolue rapidement aux Émirats arabes unis. Avec la croissance de ce secteur, il devient essentiel d’assurer la transparence. Pour cela, NeosLegal lance un outil innovant en 2026. Cet outil simplifie la vérification des licences pour toutes les entreprises crypto reconnues par les autorités locales.

NeosLegal facilite la vérification des licences de cryptomonnaies

NeosLegal, cabinet d’avocats « crypto-native », présente l’UAE VASP License Tracker 2026. Cette base de données publique regroupe toutes les licences VASP valides aux Émirats arabes unis. L’outil couvre les licences délivrées par la VARA, l’ADGM, le DIFC, la CBUAE et la CMA. Grâce à des mises à jour mensuelles, il garantit des informations fiables. Ainsi, en quelques secondes, investisseurs, fondateurs ou partenaires peuvent vérifier le statut réglementaire d’une société.

Les Émirats arabes unis, nouvel eldorado des entreprises crypto

Les Émirats arabes unis attirent de plus en plus de fondateurs européens. Pourquoi ? Le cadre réglementaire local devient plus favorable que celui en Europe, au Royaume-Uni ou en Suisse. L’harmonisation européenne, avec la MiCA, impose des règles plus strictes. De nombreuses entreprises, comme Bitpama et Zodia Markets, choisissent Dubaï ou Abu Dhabi comme sièges pour profiter de ces opportunités.

Un outil gratuit pour suivre les VASP régulés par cinq autorités

L’UAE VASP License Tracker 2026 propose une liste complète, publique et gratuite. Il répertorie déjà cent sociétés licenciées, avec leur activité, date d’agrément et autorité réglementaire. Ce service, unique en son genre, facilite la transparence pour tous les acteurs du marché. Ainsi, chacun peut s’assurer de collaborer avec une entreprise conforme.

En résumé, NeosLegal propose un outil essentiel pour le secteur des cryptomonnaies aux Émirats arabes unis. Grâce à ce tracker, la confiance et la transparence progressent dans un marché en pleine évolution. Cette initiative renforce l’attractivité des Émirats pour les sociétés innovantes du monde entier.

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