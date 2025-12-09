Netflix annonce le rachat de Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars

Netflix a confirmé un accord majeur. Le géant du streaming va effectivement acquérir Warner Bros, HBO et HBO Max pour la modique somme de 82,7 milliards de dollars. Cette opération, qui pourrait bouleverser l’industrie du divertissement, interviendra après la séparation de Warner Bros d’avec ses actifs liés au câble et à Discovery. Si elle est validée, cette fusion placerait Netflix au sommet du marché mondial des médias.

Une fusion de Netflix et Warner Bros redessine le paysage du streaming

Ce rachat est prévu pour le troisième trimestre 2026, une fois que Warner Bros aura finalisé son désengagement de Discovery. Netflix a indiqué vouloir maintenir les opérations actuelles de Warner Bros. En particulier, la sortie en salles de ses films. Cependant, l’avenir de HBO Max en tant que plateforme indépendante semble compromis. Netflix prévoit effectivement d’intégrer son catalogue et ses programmes directement dans son offre.

Avec cette acquisition, Netflix met la main sur des marques emblématiques. Citons, par exemple, HBO, DC Studios, Cartoon Network et TCM, ainsi que sur une partie de TNT. L’entreprise combine ainsi sa portée mondiale avec des contenus parmi les plus reconnus de l’industrie. Cette stratégie vise à consolider sa position face à des concurrents comme Disney+, Amazon Prime Video ou Apple TV+.

Un accord sous haute surveillance

Malgré l’annonce, l’opération ne sera pas simple. Plusieurs acteurs du secteur, dont Paramount Skydance, ont déjà dénoncé un processus jugé « injuste ». Les autorités américaines devraient examiner de près ce rapprochement, en raison de la taille colossale de l’entité qui en résulterait. Les questions de concurrence et de concentration du marché seront au cœur des débats.

Si l’accord est validé, Netflix deviendra l’un des plus grands groupes de divertissement au monde. Il sera capable de rivaliser avec les studios historiques et les plateformes numériques. Toutefois, les obstacles réglementaires et les contestations d’autres entreprises pourraient ralentir, voire remettre en cause, cette transaction. Quoi qu’il en soit, cette annonce marque un tournant majeur dans l’histoire du streaming et confirme la volonté de Netflix de dominer le secteur.