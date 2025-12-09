4YFN26 met à l’honneur les startups les plus prometteuses de 2026

Le salon 4YFN26 promet d’être l’événement incontournable pour tous les passionnés d’innovation. Prévu lors du MWC26 Barcelona, il réunira investisseurs, entrepreneurs et curieux en quête des meilleures innovations. Découvrez les nouvelles tendances et les startups qui façonneront l’avenir.

Les 20 startups finalistes qui dessinent l’avenir au 4YFN26

Chaque année, le prix 4YFN26 met en lumière les startups les plus brillantes de la scène internationale. Cette année encore, 20 jeunes pousses ont été sélectionnées parmi des centaines de candidatures. Ainsi, elles présenteront leurs solutions innovantes devant un public d’experts et d’investisseurs à Barcelone.

Greenlyte Carbon Technologies capture le CO₂ et le convertit en hydrogène vert.

capture le CO₂ et le convertit en hydrogène vert. Sensegrass améliore la productivité agricole grâce à l’IA et à l’intelligence des sols.

améliore la productivité agricole grâce à l’IA et à l’intelligence des sols. AI Diagnostics développe des outils de dépistage médical adaptés aux pays à faibles ressources.

développe des outils de dépistage médical adaptés aux pays à faibles ressources. Dost automatise la gestion des finances des entreprises avec l’intelligence artificielle.

automatise la gestion des finances des entreprises avec l’intelligence artificielle. ZIM Connections rend l’accès aux forfaits mobiles simple et rapide à l’international.

Ces startups couvrent de nombreux domaines et veulent transformer le quotidien grâce à la technologie.

Les grandes catégories de l’innovation récompensée en 2026

Les nominés du 4YFN26 présentent leurs projets dans cinq segments majeurs :

Technologie climatique : des solutions pour protéger notre planète. Horizons numériques : sécurité, intelligence artificielle et transformation numérique. Technologie financière : accès facilité et automatisation financière. Technologie de la santé : amélioration du dépistage et de la prise de décision médicale. Frontières mobiles : innovations dans la communication et la mobilité mondiale.

Cela montre la diversité et la richesse des talents présents cette année à Barcelone.

Fonctionnement du concours et déroulement des finales à Barcelone

Le concours 4YFN26 se distingue par son format dynamique. Les 20 startups s’affrontent d’abord lors d’un pitch devant un jury d’experts et d’investisseurs le premier jour. Cinq finalistes sont alors sélectionnés pour la grande finale sur la scène Banco Sabadell le 4 mars. Le vainqueur remportera la somme de 20 000 euros, un vrai tremplin pour son aventure entrepreneuriale.

Le 4YFN26 est l’occasion unique de découvrir les leaders de demain, de nouer des partenariats et de s’inspirer de solutions audacieuses. De plus, les sessions de pitch et démonstrations attirent les regards du monde entier. Ainsi, en quelques jours, Barcelone devient la scène mondiale de l’innovation. Enfin, ne manquez pas cette édition et réservez vite votre place pour vivre l’expérience 4YFN26.

