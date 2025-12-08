Meta prépare l’avenir des dispositifs portables avec Limitless

Meta vient d’annoncer l’acquisition de Limitless, une jeune entreprise connue pour son pendentif connecté alimenté par l’intelligence artificielle. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie du géant américain. En effet, la vision de Meta dépasse les casques de réalité virtuelle et les lunettes intelligentes. L’objectif est de développer une nouvelle génération de dispositifs portables capables d’intégrer l’IA au quotidien des utilisateurs.

Une startup tournée vers l’IA et la productivité

Limitless était anciennement connue sous le nom de Rewind. Elle s’est d’abord fait remarquer avec un logiciel capable d’enregistrer l’activité sur ordinateur et de la transformer en base de données consultable via un chatbot. Cette solution visait à améliorer la productivité en offrant un accès rapide aux informations passées. Par la suite, la société a pivoté vers le matériel avec le lancement du Pendant. Il s’agit d’un petit micro Bluetooth à clipser sur ses vêtements. Ce dispositif enregistrait les conversations pour les rendre consultables et exploitables grâce à l’IA.

Avec l’acquisition par Meta, Limitless met fin à la commercialisation de ses produits. Désormais, il se concentre sur le développement de nouvelles solutions matérielles au sein du groupe. Les clients existants bénéficieront d’un support limité dans le temps, mais l’avenir de la technologie se jouera désormais dans l’écosystème Meta.

Meta mise sur l’intelligence artificielle personnelle

Depuis plusieurs années, Meta investit massivement dans la réalité virtuelle et augmentée, avec ses casques Quest et ses lunettes Ray-Ban Meta. Cependant, cette nouvelle acquisition montre une volonté d’élargir son champ d’action. Selon Dan Siroker, PDG de Limitless, l’objectif est d’offrir une superintelligence personnelle accessible à tous grâce à des wearables innovants.

Ces appareils pourraient transformer la manière dont nous interagissons avec l’IA au quotidien. Plutôt que de se limiter à des expériences immersives, Meta envisage des objets discrets et pratiques. Ces derniers pourraient assister l’utilisateur dans ses tâches, mémoriser ses interactions et lui fournir des réponses contextuelles en temps réel.