TUTO – Comment mettre des accents sur les majuscules ?

En français, les accents ne sont pas des détails. En effet, ils changent le sens des mots et garantissent une écriture correcte. Pourtant, beaucoup d’utilisateurs hésitent à les placer sur les lettres majuscules. Certains pensent qu’ils sont inutiles, d’autres ne savent pas comment les écrire sur leur clavier. Découvrez dans ce tutoriel comment mettre des accents sur les majuscules !

Pourquoi faut-il accentuer les majuscules ?

La règle est simple : en français, les majuscules doivent être accentuées. L’Académie française rappelle que les accents ne sont pas des ornements mais des signes essentiels. Ils modifient la prononciation et parfois le sens d’un mot. Par exemple, « État » et « Etat » n’ont pas la même lisibilité. Le premier est correct, le second peut prêter à confusion.

Ne pas accentuer les majuscules est une habitude héritée des machines à écrire. À l’époque, les claviers ne permettaient pas de placer facilement les accents. Néanmoins, aujourd’hui, les ordinateurs et les smartphones offrent toutes les options nécessaires. Il n’y a donc plus aucune raison de les oublier.

Et si on omet les accents ?

Un texte sans accents sur les majuscules peut sembler négligé. Dans un document officiel, cela donne une impression de manque de rigueur. De même, dans un mail professionnel, cela peut réduire la crédibilité de l’auteur.

Par exemple, l’absence d’accents peut créer des ambiguïtés. Un mot mal écrit peut être mal interprété. Par exemple, « A » et « À » n’ont pas le même sens. Le premier est une lettre, le second une préposition. Cette différence est fondamentale pour la compréhension.

Sur un clavier français, il existe des raccourcis simples pour écrire les majuscules accentuées. Pour obtenir « É », il suffit d’appuyer sur la touche « Alt Gr » et « é ». Pour « À », on utilise « Alt Gr » et « à ». Les autres voyelles suivent la même logique. Ces combinaisons permettent d’écrire correctement sans effort.

Il est aussi possible d’utiliser la touche « Caps Lock » pour passer en majuscules. Puis, de taper la lettre accentuée. Le système conserve l’accent même en majuscule. Cette méthode est rapide et fonctionne sur la plupart des logiciels de traitement de texte, mais aussi sur Windows, macOS et Linux. Sur smartphone, les claviers virtuels proposent directement les majuscules accentuées en appuyant longuement sur une lettre.