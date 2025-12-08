xTool débarque en France : le laser qui veut mettre la fabrication « entre vos mains »

xTool débarque officiellement en Europe, et plus précisément en France. D’ailleurs, la marque, déjà bien installée aux États-Unis et en Asie, s’est fait un nom avec ses découpeuses et graveuses laser accessibles, pensées autant pour les créateurs indépendants que pour les écoles, Fab Labs et petites entreprises. Depuis 2020, xTool équipe ainsi des makers dans plus de 60 pays, avec plus de 500 brevets et plusieurs dizaines d’innovations maison.



L’ambition est claire : transformer la façon dont on apprend, crée et produit, du garage au labo de recherche, de la salle de classe à la boutique de centre-ville. Les machines restent techniques, mais le design et les logiciels sont conçus pour ne pas réserver le laser aux ingénieurs. On est ici sur une vision très « outillage créatif » et pas uniquement sur un hobby de niche.

F2 Ultra UV : la star du lancement européen

Lors de l’événement « MAKE IT HERE » organisé à Berlin, xTool a présenté le F2 Ultra UV, son nouveau laser UV « à froid » dédié à la gravure ultra-précise. L’appareil vise un rendu haut de gamme et une meilleure maîtrise des matériaux délicats.

Sur le plan des usages, xTool met en avant la gravure et l’embossage haute résolution, y compris en profondeur dans le verre et le cristal. Le F2 Ultra UV s’appuie aussi sur une double caméra 48 MP pour cadrer précisément ses projets et sur un workflow 2D vers 3D annoncé comme très simple, avec une conversion rapide d’un visuel plat en rendu relief. La vitesse affichée, jusqu’à 15 000 mm/s, place clairement ce modèle dans une recherche de productivité autant que de finesse. Enfin, la compatibilité revendiquée avec des matériaux complexes comme le verre, le cristal, la céramique et certains plastiques techniques élargit nettement les terrains de jeu.

Le tout s’intègre dans un châssis fermé et sécurisé, un point clé pour les environnements professionnels, les écoles et les ateliers partagés où la sécurité et la gestion des fumées ne sont pas négociables.

Une stratégie européenne, et française, plus ambitieuse

Avec son initiative « Make It Here », xTool annonce une présence renforcée en Europe, avec un bureau en Allemagne, un réseau de salles de démonstration et des partenariats avec des écoles, Fab Labs et ateliers. L’idée est simple : rapprocher les outils de production des lieux où naissent les idées et donner à la communauté locale un accès concret, pas seulement une promesse marketing.

Autre signal intéressant, la Donation 1 %. xTool s’engage à reverser 1 % de ses profits annuels à des communautés artisanales, à des programmes de formation pour les jeunes et à des Fab Labs. L’objectif est d’alimenter un cercle vertueux où les créateurs montent en compétence. L’outillage devient ensuite plus accessible grâce à l’éducation et à l’entraide.



Pour la France, cela s’accompagne d’une disponibilité progressive des machines via des partenaires, des showrooms et des communautés locales déjà très actives dans le DIY, la gravure et la personnalisation.

Berlin, côté terrain

Tout ça, c’est pour la fiche technique. Mais rien ne vaut le terrain. Nous avons pris l’avion pour Berlin pour voir de près ce que ces machines savent vraiment faire.

Ce qui frappe d’abord, c’est la variété et la qualité des usages. On a vu des créatives produire des bijoux en argent avec une finesse impressionnante, où la précision et la netteté des détails donnent une vraie sensation de pièce premium. À l’autre bout du spectre, des gravures sur bois de très belle facture sortaient en un temps record. Elles étaient ensuite prêtes à devenir de la signalétique, de la déco ou même des séries limitées pour des marques locales.



Et puis il y a la dimension retail. Des marques comme Ray-Ban ou Stanley utilisent des machines xTool pour proposer de la personnalisation instantanée en magasin. Le client choisit, attend quelques instants, et repart avec un objet unique. Cette mécanique simple transforme un produit déjà désirable en objet personnel, et pousse naturellement vers une perception plus haut de gamme.

Entre les annonces et ce que l’on a vu tourner à Berlin, une chose est claire : la personnalisation n’est plus un petit bonus sympa. Avec des outils comme ceux de xTool, elle devient un vrai levier de différenciation, pour les indépendants comme pour les grandes marques.