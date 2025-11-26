NGAGE.ai : un partenariat prometteur pour accélérer l’innovation réseau

Les entreprises cherchent des outils puissants pour rester compétitives. L’arrivée de NGAGE.ai promet de transformer la façon dont elles utilisent l’intelligence de réseau. Grâce à un nouveau partenariat mondial entre Comviva et Aduna, une nouvelle ère s’ouvre pour l’innovation numérique à grande échelle. Découvrons comment cette alliance va changer la donne.

Un partenariat entre Comviva et Aduna pour accélérer l’innovation

Comviva, expert dans la transformation numérique, s’associe avec Aduna, spécialiste des API de réseau. Ensemble, ils veulent aider les entreprises à adopter l’intelligence de réseau plus facilement, via la plateforme NGAGE.ai. Ce partenariat combine la puissance de la fédération d’opérateurs d’Aduna et l’expertise d’intégration de Comviva. Ainsi, les entreprises ont un accès direct, sécurisé et unifié aux capacités avancées du réseau.

NGAGE.ai : une plateforme clé pour l’intelligence de réseau

La plateforme NGAGE.ai est conçue pour simplifier l’utilisation des API de communication et de réseau. Son principal atout ? Les entreprises n’ont besoin d’aucune infrastructure dédiée ni d’investissements initiaux. De plus, l’accès est rapide et sécurisé, avec une transparence totale sur l’utilisation grâce aux tableaux de bord efficaces. Enfin, les services proposés répondent aux principaux besoins : connexion sans friction, vérification d’identité, détection de fraude et gestion de la clientèle.

Les avantages concrets des API de réseau pour les entreprises

L’utilisation des API de réseau via NGAGE.ai offre de nombreux bénéfices :

Un accès instantané aux services du réseau partout dans le monde

La réduction du risque de fraude grâce à la surveillance en temps réel

Une expérience client plus fiable et sécurisée

La possibilité d’innover rapidement sans lourds investissements

De plus, Comviva possède déjà une forte expérience dans la finance numérique, ce qui renforce la crédibilité de la plateforme.

En résumé, le partenariat entre Comviva et Aduna et la plateforme NGAGE.ai offrent aux entreprises une solution flexible et prête pour l’avenir. L’intelligence de réseau devient plus accessible, et l’innovation gagne en agilité et en rapidité. Les entreprises disposent enfin des outils nécessaires pour répondre efficacement aux nouvelles attentes de leurs clients et réussir leur transformation numérique.

Lisez notre dernier article tech : Pornhub a une idée pour revenir en France