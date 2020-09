Nikon agrandit sa gamme d’optiques Z

Nikon, la fameuse firme japonaise leader mondial de l’image numérique et de l’optique de précision présente ses nouveaux objectifs Z !

De nouveaux objectifs pour ses boitiers

Nikon a annoncé récemment l’apparition de 2 nouveaux objectifs dans sa gamme NIKKOR Z. Les 2 nouveaux arrivants sont le NIKKOR Z 50mm f/1.2 S et le NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S.

Nikon – NIKKOR Z 50mm et NIKKOR Z 14-24mm

Leurs utilités

Les 2 nouveaux objectifs viennent compléter la gamme NIKKOR Z :

Le NIKKOR Z 50mm f/1.2 S occupe une place particulière dans la gamme Nikon Z. Cet objectif à focale fixe de qualité professionnelle est une légende en devenir aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Cet objectif tire parti de la capacité de la monture Nikon Z à capter la lumière. L’ouverture maximale f/1.2 permet de maîtriser amplement la profondeur de champ. Il possède 17 lentilles en 15 groupes dont deux lentilles en verre ED et 3 lentilles asphériques. Chaque partie amovible du barillet de l’objectif est hermétique et il y a un joint en caoutchouc autour de la monture d’objectif métallique

Le NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S complète le trio d’objectifs hautes performances conçu pour le système Nikon Z. Cet objectif se démarque par sa conception compacte. L’ouverture constante de f/2.8 produit des résultats qui rivalisent même avec ceux des objectifs à focale fixe. Les composant amovibles du barillet sont parfaitement hermétiques pour protéger l’objectif de la poussière et de l’humidité. L’usage de filtres à vis est possible, de plus un logement de filtre arrière permet l’utilisation de filtres couleur en gélatine !

Ces 2 objectifs sortiront courant décembre 2020 pour le NIKKOR Z 50mm au prix de 2499€ et dès le 29 octobre 2020 pour le NIKKOR Z 14-24mm au prix de 2699€.

Il faudra donc patienter un mois pour le NIKKOR Z 14-24mm et un peu plus pour le NIKKOR Z 50mm ! Retrouvez Nikon sur le web en visitant les sites www.nikon.fr et www.nikon-store.fr