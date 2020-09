UniversCiné : le site de VoD lance une offre d’abonnement

Peut-être connaissez vous le site de vidéo à la demande UniversCiné, né en 2007. Consacré au cinéma indépendant, il possède un catalogue de plus de 800 films disponibles en location ou à l’achat.

Après cette sélection dite « à la carte« , UniversCiné va suivre le modèle de Netflix. En effet, dès demain, le 22 septembre, le site va proposer une offre d’abonnement (ou SVoD).

Pour un tarif unique de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an, vous pourrez avoir accès à l’entièreté du catalogue UniversCiné. Vous pouvez avoir accès à une page de présentation de ce service en cliquant ici.

En plus de vous donner un avant-goût des quelques titres que vous pourrez visionner grâce à cette offre tels que Frances Ha, Mud, Only Lovers Left Alive ou Terminator, cette page vous permet déjà de faire un pré-abonnement. Elle vous permet également de connaître l’histoire du site, son objectif et qui en sont les fondateurs.

Le site proposera 12 catégories de long-métrages ou « channels » : cinéma français, indé US, classiques, cinéma du monde, documentaires, cultes, nanars, courts métrages, LGBT, Kids, SF/horreur et enfin quête de sens.

Une offre qui suit un premier coup d’essai intitulé UnCut

Ce n’est pas la première fois que UniversCiné propose une offre d’abonnement.

En effet, en 2017, le site proposait UnCut, qui a maintenant fermé ses portes. Pour 3,99 € par mois, les spectateurs pouvaient découvrir chaque jeudi 10 films. Ces dix films, après avoir fait place à une nouvelle sélection, restaient ensuite disponibles pendant un mois.

Après cette première offre, le site a décidé, selon la page de présentation de la nouvelle offre d’abonnement, « de franchir le pas pour lancer une offre monstre. Ce ne sont plus 10 films par semaine mais 1000 films en permanence que nous vous proposerons, objectif que nous atteindrons dès le début 2021 grâce à vous« .