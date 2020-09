Sony annonce son Xperia 5 II, un smartphone polyvalent

L’entreprise nippone Sony vient de dévoiler le jeudi 17 septembre, son futur second smartphone 5G, le XPERIA 5 II. Il viendra compléter la famille des XPERIA en reprenant les caractéristiques de son grand frère XPERIA 1 II.

Xperia 5 II, compact et puissant

Le Xperia 5 II reprend beaucoup des caractéristiques clés du Xperia 1 II,

comme l’appareil photo triple objectif avec les optiques ZEISS. Il comprend un écran 21:9 CinemaWide. En outre, il offre un système audio haute résolution, une prise audio 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo frontaux.

XPERIA 5 II – Vue d’ensemble

Son écran possède également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence de balayage tactile de 240 Hz. L’écran OLED FHD+ HDR de 6,1″ au format 21:9 CinemaWide™ offre une reproduction fidèle des couleurs. Le XPERIA 5 II possède une batterie de 4000 mAh, ce qui permettra une autonomie correct suivant l’utilisation de celui-ci.

Photo

Le Xperia 5 II intègre les technologies des appareils photo Alpha de Sony. Il permet de capturer des images en continu mesurant le rapport AF/AE 60 fois par seconde. L’appareil photo polyvalent à triple objectif et trois longueurs focales (16, 24 et 70 mm) permet de capturer des paysages et portraits, et de zoomer sur des sujets éloignés. Les images basse lumière ne perdent rien grâce au grand capteur de 1/1,7 pouce. La réduction du bruit avec le traitement Bionz X™ pour mobile permet une image nette.

XPERIA 5 II

À l’image du Xperia 1 II, il dispose de l’application Photography Pro avec une interface utilisateur développée en collaboration avec des photographes professionnels reprenant un certain nombre des commandes manuelles disponibles sur les appareils photo Alpha comme la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation et l’indicateur EV, tout en prenant en charge le format RAW. Il enregistre des vidéos en 4K HDR à 120 ips. Il enregistre également au format 21:9 à 24/25/30/60 ips9 pour élargir le champ d’expression.

Jeux

Son écran 21:9 plonge l’utilisateur au cœur de l’action et grâce au mode Jeu, au taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz et à une fréquence de balayage de précision tactile de 240 Hz. Les fonctionnalités ont été développées en collaboration avec des joueurs en ligne professionnels afin de garantir la meilleure expérience possible.

Sony XPERIA – Gaming

Non seulement il permet de bénéficier d’une vue sans contrainte de l’action sur l’écran avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz mais les objets en mouvement rapide sont affichés clairement pour assurer une fluidité parfaite au jeu. Grâce à la réduction du flou de mouvement à 240 Hz, l’écran rafraîchit l’image à un taux de 240 fois par seconde pour une action sans flou. La réponse tactile a été améliorée de 35 % par rapport au modèle précédent. Pour aller plus loin, il est possible de connecter une manette sans fil PlayStation®4 DUALSHOCK®4 et de jouer à des jeux Android pour une expérience de jeu authentique.

Disponibilité

L’Xperia 5 II sera décliné en noir, bleu et gris, et disponible sous AndroidTM à partir de l’automne 2020 au prix de 899€.