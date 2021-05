Nintendo enregistre des revenus records grâce à la Switch

Nintendo a terminé son année fiscale 2020 sur une bonne note, dépassant de loin ses propres attentes en termes de ventes. Jamais l’entreprise japonaise n’a gagné autant d’argent, grâce, entre autres, à une Switch qui continue de se vendre comme des petits pains.

Une année record pour Nintendo

Comme prévu, Nintendo a livré son dernier bilan annuel en ce qui concerne l’année fiscale 2020-2021. Sans surprise, l’entreprise japonaise a connu une année exceptionnelle, portée une nouvelle fois par une Nintendo Switch qui écrase la concurrence. Toutefois, Nintendo a surpris même les plus optimistes avec ses résultats particulièrement impressionnants…

En effet, l’année fiscale 2020-2021 est historique pour Nintendo. Le groupe nippon a publié ses résultats financiers obtenus entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, avec un constat sans appel. La situation sanitaire s’est avérée être un gros catalyseur de ventes pour le marché du jeu vidéo. Nintendo a en effet réalisé un bénéfice net de 3,6 milliards d’euros, ce qui représente une hausse de 86 % sur un an. C’est, également, 72 % de plus par rapport à l’exercice 2008-2009 qui était jusque-là la meilleure année connue par Nintendo, à une époque où Wii et DS se vendaient à tour de bras.

Les ventes de la Switch toujours au beau fixe

Cette fois-ci, ces performances exceptionnelles sont bien évidemment à mettre au compte de la Switch (et de sa petite sœur la Switch Lite). La console hybride s’est ainsi vendue à 28,83 millions d’exemplaires sur l’exercice fiscal en question, soit 37 % de mieux que l’année précédente. Avec 84,59 millions de machines livrées au 31 mars 2021, la Switch se situe à la huitième place du classement des consoles les plus vendues de l’histoire, à quelques encablures de la Wii (102 millions) qu’elle pourrait dépasser dès cette année, mais encore assez loin des PlayStation 2 (155 millions) et Nintendo DS (154 millions).

Un des éléments qui a su propulser les ventes de la Nintendo Switch est la sortie du jeu Animal Crossing New Horizons, juste au début de la période des premiers confinements généraux à travers le monde. Le jeu s’est d’ailleurs vendu à plus de 32 millions d’exemplaires depuis sa sortie en mars 2020. Cela l’amène à la première position des jeux Nintendo les plus vendus de l’année.

Au total, Nintendo aura vendu 230,88 millions de jeux en 2020, soit une augmentation de 37 % par rapport à l’année fiscale précédente. Dans le classement des ventes de 2020, derrière Animal Crossing New Horizons, on retrouve les jeux Super Mario Kart 8 Deluxe (10,62 millions), la collection éphémère Super Mario 3D All-Stars (9,01 millions) ou encore Ring Fit Adventure qui a introduit le Ring-Con (7,38 millions).

