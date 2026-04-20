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Nostalgie exaltée : Des manettes colorées pour une expérience rétro unique

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 19 avril 2026
2 minutes de lecture
ModRetro Teams up with Hyperkin to announce New Colorways for Captain Premium Controller for The M64

Depuis toujours, Hyperkin s’impose comme une référence incontournable pour les accessoires gaming, en particulier auprès des fans de consoles rétro. Aujourd’hui, la marque franchit un nouveau cap. En partenariat avec les pionniers de ModRetro, Hyperkin annonce le lancement imminent de manettes assorties pour la très attendue console M64. Cette collaboration promet de raviver la flamme des nostalgiques du 64-bit tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs exigeants.

Des manettes pensées pour (re)vivre le rétro

La star de cette annonce, c’est le légendaire Captain Premium Controller d’Hyperkin. Revu et corrigé pour la prochaine ModRetro M64, il s’adapte parfaitement à la console grâce à des designs color-match inédits : Vert, Transparent, Violet et Rouge. Mais ce n’est pas tout. La construction solide de la manette permet aux gamers les plus nerveux de s’en donner à cœur joie lors des affrontements les plus intenses !

Grâce à son long câble de 3 mètres, la Captain Premium Controller s’adapte aux grands salons comme aux petites installations. Côté fonctionnalités, Hyperkin a tout prévu : port d’extension à l’arrière pour les accessoires comme la carte mémoire ou le fameux retour de vibration. L’ergonomie reste au rendez-vous, promettant un vrai plaisir même lors de longues sessions.

Un lancement haut en couleur à la PAX EAST 2026

Les joueurs impatients pourront découvrir la M64 et ses manettes colorées en avant-première lors du prochain PAX EAST 2026. Sur le stand Hyperkin (Booth #17114), les visiteurs auront la chance de mettre la main sur les versions Rouge et Transparent, branchées directement sur la nouvelle console. Une occasion rêvée pour (re)découvrir les titres cultes de la Nintendo 64, avec une touche de modernité et un style affirmé.

Ce n’est pas fini. Les nouvelles couleurs du Captain Premium Controller viennent s’ajouter à une gamme déjà bien fournie (Amethyst Purple, Lime Green, Gray, Rival Purple, Hero Brown, Hero Green, Turquoise et Black). Bref, il y en aura pour tous les goûts afin de personnaliser son expérience rétro jusqu’au bout des manches !

Vous l’aurez compris, Hyperkin et ModRetro veulent ainsi combler à la fois les nostalgiques et les férus de nouveautés. Alors, préférez-vous le look translucide ou les coloris flashys ? Et surtout, quelle couleur correspond le plus à votre âme de gamer ? N’hésitez pas à partager vos avis en commentaire ou sur les réseaux, et enfin, ne manquez pas de suivre l’actualité du Café du Geek pour découvrir toutes les nouveautés gaming à venir !

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 19 avril 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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