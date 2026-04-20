SUNLU frappe fort avec la FilaDC i10, une avancée écologique

La marque SUNLU a marqué les esprits au salon Rapid + TCT de Boston. Cette entreprise a profité de l’événement pour présenter ses dernières innovations et annoncer un partenariat stratégique. Les professionnels de l’impression 3D ont pu découvrir des produits innovants, adaptés à leurs besoins actuels et futurs.

Présentation des innovations SUNLU lors du salon Rapid + TCT

Lors du salon, SUNLU a mis en avant une collection variée de filaments techniques.

Le public a pu observer des démonstrations et échanger avec des experts sur les possibilités offertes par ces nouveaux matériaux. Les filaments proposés répondent à des exigences élevées : résistance, durabilité ou encore souplesse. On retrouve par exemple du nylon, du polycarbonate ou du polypropylène.

De plus, la zone dédiée aux filaments esthétiques a attiré de nombreux visiteurs curieux d’explorer des textures comme la soie, le bois ou l’effet Galaxy.

Enfin, les maquettes en résine ont permis d’admirer des modèles précis, imprimés grâce à une résine couleur ou haute température.

Une collaboration stratégique entre SUNLU et Inslogic

SUNLU a également profité de l’évènement pour présenter un partenariat clé avec Inslogic. Ce rapprochement stratégique vise à apporter des solutions innovantes à la gestion de l’humidité des filaments. La nouvelle armoire FilaDC i10, fruit de cette collaboration, répond à un besoin important du secteur. Ce produit peut stocker jusqu’à dix bobines de filament de 1 kg tout en maintenant plus de 50 types de matériaux parfaitement secs.

FilaDC i10 : une solution écologique pour les filaments

La particularité de la FilaDC i10 repose sur son système de déshumidification avancé. Contrairement aux solutions traditionnelles, elle n’utilise pas d’air chauffé. À la place, un tamis moléculaire innovant absorbe l’humidité, ce qui protège les filaments comme le PETG, le TPU ou le nylon. Les ventilateurs maintiennent la chambre sèche en continu. Cela réduit la consommation d’énergie et le bruit, tout en préservant l’environnement.

Prévue pour une commercialisation dès le 1er juillet, l’i10 s’adresse aux utilisateurs professionnels soucieux de la qualité de leurs matériaux et de leur impact écologique.

En résumé, SUNLU confirme son statut d’acteur innovant de l’impression 3D. Grâce à ses filaments techniques et esthétiques, mais aussi à sa nouvelle armoire de déshumidification écologique, la marque répond parfaitement aux attentes des professionnels. Ce partenariat avec Inslogic ouvre la voie à des solutions toujours plus efficaces et respectueuses de l’environnement. Le lancement de la FilaDC i10 marque une nouvelle étape dans la gestion des matériaux pour l’impression 3D. Les utilisateurs peuvent désormais combiner performance et responsabilité écologique.

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