Révolution TV : Haier bouscule le marché pour une expérience premium

Haier, le géant de l’électroménager, débarque sur le marché français des téléviseurs. Après avoir conquis nos cuisines et nos buanderies, la marque assoit enfin son positionnement premium dans les salons français. Retour sur une annonce qui vient bouleverser l’équilibre du secteur high-tech.

Haier attaque le marché français de la télévision

La décision de Haier de s’attaquer à la télévision ne doit rien au hasard. Le marché mondial s’annonce florissant, avec plus de 210 millions d’unités livrées à l’horizon 2026. En Europe de l’Ouest, la croissance avoisinera +3,2 %, soutenue par les grands rendez-vous sportifs comme la Coupe du Monde de la FIFA. Haier vise haut : le groupe ambitionne de s’imposer parmi les leaders de la télévision en Europe d’ici cinq ans.

Pour s’imposer, Haier mise sur son expertise internationale. Le groupe veut diversifier ses activités, en proposant une expérience utilisateur poussée, et des produits toujours plus innovants. En France, l’objectif est clair : élargir la gamme de la marque tout en asseyant sa légitimité sur le terrain de la high-tech. Cette nouvelle offensive s’inscrit logiquement dans la dynamique de conquête du groupe, déjà n°1 mondial de l’électroménager.

Une gamme premium pour révolutionner l’expérience TV

Haier ne se contente pas de jouer la carte de la quantité. Le fabricant opte pour une stratégie premium et sélective. Sa gamme compte une trentaine de références, principalement en QLED MiniLED et QLED, avec aussi un modèle OLED pour les amateurs d’images ultimes.

La marque dévoile sa plateforme Homey AI, développée avec MediaTek, pour offrir une expérience toujours plus intuitive. Les écrans arrivent avec un traitement anti-reflets et une qualité sonore exceptionnelle, fruit d’un partenariat avec le spécialiste KEF. Haier pense aussi à l’écologie grâce à des télécommandes solaires et une efficacité énergétique optimisée jusqu’en classe C.

Pour renforcer son image, la marque s’engage auprès du Paris Saint-Germain, du Liverpool FC et de grandes ligues européennes. Des partenariats qui visent à ancrer la marque dans l’univers du divertissement, et à marquer les esprits.

Un retour réfléchi, porté par une solide expérience

Haier n’en est pas à son coup d’essai en Europe où il avait déjà tenté l’aventure téléviseur il y a quinze ans. Aujourd’hui, tout a changé. L’acquisition du groupe Candy-Hoover en 2019 a renforcé sa présence sur le Vieux Continent. Avec une expérience de 28 ans dans la TV en Chine, Haier apporte un savoir-faire éprouvé, une capacité d’innovation et une vision long terme.

Le retour de Haier s’inscrit dans une stratégie mûrie. Désormais, la marque affiche l’ambition de combiner design, innovation et expérience utilisateur pour s’imposer sur tous les terrains domestiques, et surtout dans votre salon.

L’arrivée de Haier sur le marché de la télévision française promet de belles évolutions. Alors, pensez-vous que Haier saura réinventer l’expérience TV ? Dites-le-nous en commentaire et partagez-vous aussi cet article avec vos amis curieux de high-tech !