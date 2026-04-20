ELEGOO impressionne avec Jupiter 2 et des innovations colorées

ELEGOO frappe un grand coup lors du salon RAPID + TCT 2026. La marque impressionne les passionnés d’impression 3D avec la présentation de ses dernières innovations. Entre lancement de produits et animations interactives, elle confirme sa place de leader dans la fabrication intelligente.

Lancement mondial de Jupiter 2 : une imprimante 3D révolutionnaire

Parmi les nouveautés, Jupiter 2 retient toutes les attentions. Cette imprimante 3D à résine offre une résolution ultrafine de 16K et un nivellement automatique multipoint. Sa gestion intelligente de la résine garantit des impressions régulières et impeccables, même pour les grands formats. Jupiter 2 convient aussi bien à la création de bijoux qu’à la production de prototypes industriels. Facile à utiliser, elle séduit aussi les créatifs amateurs recherchant un rendu professionnel.

Le système multicolore CANVAS : des impressions éblouissantes

ELEGOO n’a pas seulement innové sur la taille ou la précision. Le nouveau système CANVAS pour Centauri Carbon apporte la couleur aux impressions 3D. Grâce à des transitions de couleurs fluides, il devient possible de réaliser des objets vibrants et uniques. Les visiteurs du salon ont pu apprécier le potentiel de cette technologie sur des créations exposées. Bientôt disponible dans le monde entier, CANVAS encourage l’exploration de nouvelles possibilités créatives.

Une expérience communautaire unique au RAPID + TCT 2026

Au-delà de la technique, ELEGOO cultive l’esprit de communauté. Pendant l’événement « Print What You Scan », les créateurs ont découvert les liens concrets entre la numérisation 3D et l’impression. Des ateliers pratiques et la présence d’influenceurs, comme Frankly Built, ont animé le stand. Chacun pouvait poser ses questions, participer à des activités et même tenter de gagner des cadeaux exclusifs. ELEGOO prouve ainsi que la technologie rapproche et inspire les utilisateurs de tous horizons.

Pour conclure, ELEGOO confirme son engagement pour l’innovation en impression 3D et la satisfaction de ses clients. Avec Jupiter 2 et le système multicolore CANVAS, la marque repousse les frontières de la création. Grâce à ses événements interactifs, elle construit une véritable communauté mondiale autour de la technologie et de l’imagination.

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