Hollyland Pyro Ultra offre une avancée remarquable pour la vidéo 4K

Le Hollyland Pyro Ultra arrive sur le marché et promet de révolutionner le tournage professionnel. Ce nouveau système de transmission vidéo sans fil veut simplifier la vie des équipes techniques. Grâce à sa technologie avancée, il s’impose déjà comme un équipement incontournable pour les réalisateurs et techniciens. Découvrons pourquoi ce produit attire autant l’attention.

Une transmission vidéo sans fil 4K60 pensée pour les pros

Le Hollyland Pyro Ultra propose une transmission 4K60 sans fil, idéale pour la vidéographie professionnelle. Son système garantit une image précise avec des couleurs fidèles, répondant ainsi aux exigences des productions haut de gamme. En outre, il gère différentes fréquences d’image, dont le 23,98 et le 59,94 fps, standards dans l’industrie. La connexion directe entre l’émetteur et le moniteur sans convertisseur intermédiaire simplifie le câblage sur le plateau.

Latence ultra-faible et mode multi-utilisateurs sur plateau

Travailler en équipe n’a jamais été aussi simple. Grâce au mode diffusion du Pyro Ultra, il est possible de connecter un émetteur à un nombre illimité de récepteurs. Ainsi, chaque service – de l’éclairage à la mise en scène – peut suivre les images en direct, sans attendre. Le mode Focus dédié réduit la latence à seulement 20 ms, idéal pour le pointage précis lors des scènes complexes. Cela assure une fluidité de travail essentielle aux tournages rapides ou aux environnements exigeants.

Technologie TWiFi : connexion stable sur de longues distances

Le Pyro Ultra intègre la nouvelle technologie TWiFi pour garantir une connexion robuste. Ce système exploite les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour éviter les perturbations et le brouillage. Même avec beaucoup d’appareils autour, la transmission reste fluide et stable jusqu’à 1,5 km. Cette portée donne une grande liberté de mouvement sur les plateaux étendus ou en extérieur. Il prend aussi en charge le DFS, respectant les standards internationaux.

En résumé, le Hollyland Pyro Ultracombine performance4K60, latence minimale et une installation multi-utilisateurs simplifiée. Il assure une intégration facile grâce à la technologie TWiFi. Pensé pour répondre aux besoins des professionnels, il permet d’améliorer la productivité et la qualité des tournages. Si vous recherchez une solution fiable pour des images parfaites en toutes circonstances, Pyro Ultra est un choix à considérer dès maintenant.

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