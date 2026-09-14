Nothing OS 5.0 : la bêta qui veut rendre les smartphones Nothing encore plus personnels

Avec Nothing OS 5.0, Nothing prépare une évolution importante de son interface maison. Basée sur Android 17, cette nouvelle version ne cherche pas uniquement à changer quelques icônes ou ajouter deux fonctions dans les réglages. Nothing veut surtout rendre l’expérience plus cohérente, plus fluide et davantage personnalisable.

La bêta publique permet donc déjà de découvrir une bonne partie des nouveautés annoncées. Entre les nouveaux widgets, les améliorations du Glyph, les fonctions d’intelligence artificielle et les changements apportés par Android 17, cette mise à jour touche finalement beaucoup d’aspects du quotidien.

Nothing OS 5.0 soigne son interface et sa personnalisation

La première évolution visible concerne l’identité graphique de Nothing OS. Nothing annonce une nouvelle approche de la typographie, des icônes, des espacements, des animations et de la disposition générale des éléments.

Le constructeur introduit notamment la police Geist, déjà utilisée dans certaines de ses expériences logicielles. L’objectif est simple : rendre les informations plus faciles à lire tout en renforçant la cohérence visuelle de l’écosystème Nothing. Les réglages profitent également d’icônes revues et d’une organisation plus claire.

La personnalisation ne s’arrête pas là. L’écran de verrouillage accueille deux nouveaux styles d’horloge, dont Gooey, beaucoup plus ludique. Les couleurs peuvent également s’adapter au fond d’écran.

Nothing améliore aussi le Depth Effect. Le placement du sujet autour de l’horloge devient plus flexible, avec des effets de flou et de transparence destinés à rendre le résultat plus naturel. Attention cependant : le cadran Micrographics n’est pas disponible dans l’Open Beta et arrivera avec la version finale.

De nouveaux widgets pour changer les habitudes

Nothing profite également de cette mise à jour pour ajouter plusieurs widgets intéressants. Away Time veut notamment apporter une vision différente du temps passé loin du smartphone. Il affiche la plus longue période passée sans utiliser son téléphone ainsi que des tendances hebdomadaires.

L’idée est intéressante puisque Nothing ne cherche pas ici à bloquer une application ou imposer une limite. Le constructeur veut plutôt donner une information permettant de prendre conscience de ses habitudes.

Le widget Collector adopte une approche plus visuelle. Il permet de transformer une photo ou un élément capturé en collection à afficher sur l’écran d’accueil ou de verrouillage.

Le Glyph gagne également un widget Timer. Il devient ainsi possible de lancer directement un compte à rebours depuis l’écran d’accueil, tandis que le Glyph situé au dos du smartphone affiche le temps restant.

Autre changement : le Glyph dispose désormais de sa propre application. Sons, sonneries, fonctionnalités et programmations sont regroupés au même endroit. Une évolution logique pour une interface devenue l’un des éléments distinctifs des smartphones Nothing.

Plus de fluidité et un multitâche mieux optimisé

Nothing promet également une amélioration des performances au quotidien. Les changements concernent notamment le lancement des applications, le défilement, la réponse tactile et le multitâche.

Le système peut apprendre quelles applications sont utilisées le plus fréquemment afin de les garder prêtes. Une optimisation de la mémoire pendant la nuit doit également contribuer à maintenir de bonnes performances.

Les animations ont, elles aussi, été retravaillées. Certaines réagissent désormais plus directement aux changements de direction pendant un geste. Cela doit donner une navigation plus fluide et surtout plus cohérente avec les mouvements du doigt.

Le multitâche bénéficie de son côté d’une meilleure gestion des applications en arrière-plan. Celles-ci utilisent moins de ressources afin de privilégier l’application actuellement utilisée. Nothing annonce ainsi moins de rechargements inutiles et une meilleure réactivité.

Enfin, la gestion du Bluetooth depuis les réglages rapides devient plus directe. Et pour ceux qui aiment réorganiser régulièrement leur écran d’accueil, il est désormais possible de sélectionner plusieurs applications ou widgets afin de les déplacer en une seule fois.

L’IA prend une place beaucoup plus importante

Nothing OS 5.0 renforce surtout les fonctions liées à l’intelligence artificielle. Essential Voice profite ainsi d’une transcription plus rapide et d’un meilleur traitement des demandes. Les résultats peuvent apparaître en temps réel pendant que l’utilisateur parle.

L’Essential Key devient également plus intéressante. Une pression longue permet de lancer une transcription dans plus de 100 langues, tandis qu’un double appui peut servir à traduire dans plus de 70 langues.

Essential Space évolue aussi avec les Smart Collections. Le système peut recommander du contenu à ajouter à une collection existante ou proposer de nouvelles collections en fonction des sujets détectés.

Mais la fonction la plus intrigante reste probablement Essential Apps Builder. Nothing permet de créer une petite application directement depuis le smartphone en décrivant simplement ce que l’on souhaite en langage naturel. L’application peut ensuite être ajoutée à l’écran d’accueil.

Cette fonction reste toutefois en bêta et son accès est progressivement étendu.

Android 17 complète la mise à jour

Nothing OS 5.0 profite enfin des nouveautés d’Android 17. Parmi les changements les plus visibles, on retrouve la possibilité de séparer les notifications et les réglages rapides. Un balayage depuis la gauche affiche alors les notifications, tandis qu’un balayage depuis la droite ouvre les Quick Settings.

Quick Share devient également plus pratique puisqu’il peut fonctionner entre Android et iOS grâce à un QR code pour transférer photos, fichiers et autres contenus.

L’enregistrement d’écran bénéficie d’une nouvelle capsule flottante permettant d’accéder plus facilement aux commandes. Android 17 apporte également de nouveaux indicateurs de confidentialité, de nouveaux Noto 3D Emoji, une meilleure gestion du thème sombre et plusieurs améliorations concernant le HDR, le menu des applications récentes ou encore le volume de l’assistant.

Notre avis en bref : Faut-il installer Nothing OS 5.0 ?

Cette bêta de Nothing OS 5.0 montre surtout une volonté de faire évoluer l’expérience sans abandonner ce qui fait l’identité de Nothing. La personnalisation gagne en profondeur, le Glyph devient plus central et l’intelligence artificielle prend une place nettement plus concrète.

Les améliorations de fluidité peuvent sembler moins spectaculaires sur le papier, mais ce sont justement celles que l’on devrait ressentir le plus au quotidien.

Il faudra cependant garder en tête qu’il s’agit encore d’une bêta. Le guide de Nothing précise notamment que le nouvel écran d’accueil présenté aux testeurs n’est pas prévu pour l’Open Beta et doit arriver avec la version générale en octobre.

Nothing OS 5.0 apparaît donc moins comme une simple mise à jour esthétique que comme une étape importante pour l’écosystème Nothing. Et entre Android 17, les nouveaux outils d’IA et les améliorations apportées au Glyph, cette version pourrait bien être l’une des évolutions les plus complètes de Nothing OS.