IFA 2026 : le bilan record d’une édition qui referme ses portes à Berlin

L’IFA 2026 a refermé ses portes à Berlin après cinq jours de salon. Selon l’organisateur, cette édition a dépassé les chiffres de l’année précédente sur presque tous les plans : fréquentation, nombre d’exposants, présence de l’IA et de la robotique. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, prévue en 2027.

Un salon qui n’a jamais fait autant de monde

Le salon a accueilli 240 000 visiteurs venus de 155 pays, pour plus de 2 000 exposants. L’IA et la robotique étaient présentes dans presque tous les espaces d’exposition, aux côtés de la mobilité, d’un espace Outdoor & Gardening élargi et d’une toute nouvelle zone dédiée au commerce, la Retail Innovation Zone.

« IFA 2026 a été plus grand et plus international que jamais », résume Leif Lindner, CEO d’IFA Management, cité dans le bilan officiel du salon. Il évoque une présence renforcée des médias et des créateurs de contenu, ainsi qu’un programme de conférences nettement étoffé.

L’IA et les robots ont volé la vedette

Le programme de conférences s’est ouvert avec le keynote d’AMD, consacré à l’IA personnelle, présenté par Jack Huynh, vice-président senior du groupe Computing and Graphics. Dès le lendemain, à son tour, Dr Markus Miele a pris la parole sur l’Innovation Stage pour un keynote titré « La fin des corvées ménagères est en vue », portant cette fois sur l’apport de l’IA dans l’électroménager. De son côté, cette intervention a mis en lumière une autre facette de l’intelligence artificielle, davantage tournée vers le quotidien et l’évolution des usages domestiques.

Sur la Creator Stage, des robots humanoïdes ont dansé et enchaîné des figures devant le public dans le cadre du dispositif Robots on the Runway, tandis que NEURA Robotics présentait ses machines pensées pour s’intégrer au quotidien. De la tondeuse autonome à l’assistant humanoïde, la robotique domestique occupait une bonne partie des allées du salon.

Les scènes et le retail n’ont pas désempli

Plus de 350 intervenants se sont succédé sur plus de 150 sessions, un programme nettement plus fourni que l’année précédente. Côté presse, 47 conférences ont réuni plus de 5 200 journalistes, blogueurs et créateurs de contenu, confirmant le rôle de l’IFA comme plateforme de lancement produit à l’échelle mondiale.

Le salon a aussi tenu son rôle de rendez-vous professionnel avec l’IFA Retail Leaders Summit, qui a rassemblé plus de 100 décideurs du commerce et de l’industrie autour de l’IA dans l’acte d’achat, de l’omnicanal et de la logistique. Les IFA Innovation Awards ont désigné leurs lauréats : l’Anker RIC Hearing Aids Pro décroche le Best of IFA, la caméra Insta360 Luna Ultra le Best of Tech, et LG Electronics le Best of Brand.

Dans les halls, Samsung, LG, Hisense, Xiaomi, Bosch, Siemens, Liebherr, Electrolux et Midea figuraient parmi les nombreuses marques à présenter leurs dernières nouveautés.

Crédit : IFA Management

Prochain rendez-vous en septembre 2027

L’IFA 2027 se tiendra à Berlin du 3 au 7 septembre 2027, avec des Media Days les 1er et 2 septembre. D’ici là, les marques disposeront d’un peu plus d’un an pour préparer leurs prochaines annonces et dévoiler leurs innovations. Ainsi, le rendez-vous berlinois s’annonce déjà comme une nouvelle étape importante pour découvrir les tendances technologiques qui marqueront la rentrée 2027.