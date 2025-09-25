Nouveautés manga : Sushi Ichi, Hikaru in the Light et Engineer à la conquête du rail

L’automne s’annonce riche en émotions pour les amateurs de mangas, avec trois sorties qui mêlent gastronomie, musique et ingénierie ferroviaire. Trois univers radicalement différents, mais tous portés par une passion débordante et un regard singulier sur des thèmes qui touchent à la fois au quotidien et au rêve.

Sushi Ichi – Tome 3 (Etsushi Ogawa)

Etsushi Ogawa, déjà reconnu pour son immense succès Le Chef Nobunaga, continue de nous enchanter avec Sushi Ichi. Ce troisième tome plonge plus profondément dans l’art raffiné du sushi, où chaque tranche de poisson devient une leçon de vie. Chaque grain de riz est une preuve d’exigence.

Le héros, Ichi, poursuit son apprentissage auprès de maîtres exigeants, mais aussi face à ses propres doutes. Derrière la précision des gestes et la beauté des assiettes, Ogawa raconte surtout une quête identitaire. Il explore comment trouver sa voie et imposer sa signature dans un univers où tradition et modernité s’affrontent. Un manga qui ravira autant les fins gourmets que ceux qui aiment les récits de dépassement de soi.

Hikaru in the Light – Tome 3 (Mai Matsuda)

Avec Hikaru in the Light, Mai Matsuda explore l’envers du décor du monde de la musique et de la scène. Hikaru, l’héroïne, continue de gravir les marches d’un parcours semé d’embûches. La lumière des projecteurs cache souvent des sacrifices invisibles.

Ce troisième volume met en avant l’évolution psychologique du personnage. Entre rivalités artistiques, remise en question et désir brûlant de chanter, Hikaru doit apprendre à rester elle-même. Sans se perdre dans l’industrie. Matsuda livre une œuvre touchante sur les rêves d’adolescence et la dure réalité du spectacle. Elle est portée par un dessin sensible et expressif. Pour tous ceux qui aiment les récits d’initiation où la passion se confronte au doute, Hikaru in the Light reste une valeur sûre.

Engineer à la conquête du rail – Tome 2 (Kunihiko Ikeda)

Après un premier tome remarqué, Kunihiko Ikeda revient avec le second volume de Engineer à la conquête du rail. Cette série atypique suit l’ascension d’un ingénieur ferroviaire qui consacre sa vie à repousser les limites de la technologie. Il travaille à construire des trains toujours plus performants.

Plus qu’un simple manga technique, c’est une véritable fresque sur le progrès, la persévérance et la vision des bâtisseurs. Le tome 2 développe les intrigues autour des premiers grands projets ferroviaires. Il met en scène autant la rigueur des calculs que la passion humaine derrière ces monstres d’acier. Un manga rare qui séduira autant les passionnés d’ingénierie que ceux qui aiment découvrir des récits historiques et inspirants.

Trois univers, une même passion

Ce qui relie ces trois sorties, c’est cette obsession de l’excellence : que ce soit à travers la délicatesse d’un sushi parfait, la puissance d’une voix qui veut toucher le cœur du public, ou la précision millimétrée d’un train lancé à toute vitesse. Chacun de ces mangas parle de rêve et de discipline.

À la lecture, on ressent cette énergie contagieuse, cette envie de se dépasser, peu importe le domaine. C’est sans doute là que la magie du manga opère : transformer des passions parfois très spécialisées en récits universels qui trouvent écho chez tous les lecteurs.

Alors, serez-vous plutôt tentés par les saveurs délicates de Sushi Ichi, les émotions scéniques de Hikaru in the Light, ou les défis technologiques de Engineer à la conquête du rail ?