Outer Banks : la série à l’esprit Goonies

Outer Banks est une série diffusée sur Netflix à partir le 15 avril 2020. Créée par Shannon Burke, Josh et Jonas Pate, elle contient pour le moment 10 épisodes de 50 minutes.

Le scénario

Outer Banks est une ile au large de la Caroline du nord, petit coin de paradis. Sur cette île on y trouve deux clans, Les Kooks et les Pogues, les riches et les pauvres.

John Booker Routledge, dit John B, habite et passe son temps avec sa bande de potes dans le marais, du côté sud de l’île. Le mauvais côté, celui des Pogues, celui des cabanes de pêcheurs et des pauvres qui survivent essentiellement en travaillant pour les Kooks, les riches.

C’est donc là qu’il a grandi avec son père, pêcheur disparu en mer neuf mois plus tôt et présumé mort depuis. Il ne se résout pas à cette idée, persuadé que son père est à la recherche du Royal Merchant, un bateau britannique échoué des siècles plus tôt aux abords de l’île avec 400 millions de dollars en or pur. Il y a consacré une partie de sa vie et c’est son fils qui va poursuivre sa quête.

Bande Annonce et épisodes

La bande annonce d’Outer Banks donne l’esprit de la série. Du soleil, la mer, du surf, des ados imberbes et une chasse au trésor. Le tout arrosé à la sauce « clan des riches contre clan des pauvres »

C’est donc 10 épisodes de 50 minutes qui sont en ligne pour le moment sur la plateforme. Ils sont bien rythmés et bien construits, là-dessus pas de souci. L’histoire est simple, pas de rebondissements inattendus mais en même temps ce n’est pas sur ce point que Netflix mise pour faire de l’audience. En effet c’est l’esprit Goonies qui est repris et qui fait fonctionner la série.

Casting

Comme souvent sur les nouvelles séries Netflix ou autres, les acteurs ne sont pas forcément connus, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas bons. C’est le cas de cette série, le jeu est plutôt bon et on s’attache facilement à certains personnages





Chase Stokes : John Booker « John B. » Routledge

Madison Bailey : Kiara « Kie » Carrera

Rudy Pankow : JJ Maybank

Jonathan Daviss : Pope Heyward

Madelyn Cline : Sarah Cameron

Charles Esten : Ward Cameron, le père de Rafe et Sarah

Drew Starkey : Rafe Cameron, le frère aîné de Sarah

Austin North : Topper Thornton

Outer Banks, on regarde ?

Oui mais… uniquement si vous aimez l’esprit Goonies et les histoires de chasse au trésor.

Ce n’est pas la série de l’année mais Outer Banks une série addictive. Pourquoi, parce que Netflix se positionne sur le bon créneau, un mystère à résoudre et à découvrir.

Simple mais captivante, la série à fait un carton à sa sortie sur Netflix. Chaque épisode donne envie de voir le suivant et cela accroche le spectateur. Une saison 2 vient d’ailleurs d’être commandée.