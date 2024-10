PGW 2024 : rencontre avec Kang et découverte des innovations d’Asus ROG

Lors de la PGW, le stand Asus ROG a attiré l’attention avec une présentation de PC impressionnante. Ceux-ci sont conçus par différents moddeurs talentueux. Asus a mis en avant ses derniers composants et technologies. La marque dévoile ainsi un éventail de configurations et de designs variés qui reflètent la créativité et l’innovation du secteur. Au cœur de cet espace, Kang, créateur de contenu et expert en PC building, a partagé son expérience et sa vision des tendances. Cet échange, aux côtés des machines Asus ROG, a permis de plonger dans l’univers du modding PC. En plus de ça, c’était l’occasion de découvrir les nouveautés promises par la marque taïwanaise.

Kang : son parcours et sa vision du PC building

Kang, ancien commercial pour une entreprise de hardware, s’est rapidement fait une place dans l’industrie. Dans les premiers employés de la société, il a su mettre en avant son expertise pour devenir aujourd’hui consultant en communication auprès de son ancienne boîte. Sa vision du domaine est marquée par une volonté de crédibiliser les créateurs de contenu tech et gaming. Bien que toujours présent comme créateur de contenu, il garde un pied dans le monde professionnel. Il propose ainsi un regard unique sur le secteur.

Lors de notre échange, Kang a partagé ses perspectives sur les avancées récentes. Les dernières annonces d’AMD avec les nouveaux Ryzen 9 et les GPU Nvidia RTX 5000 attirent son attention. Pour lui, ces nouveaux composants vont révolutionner le marché, mais leur prix pourrait freiner l’adoption massive. Selon lui, on assiste à une segmentation accrue des gammes. Les produits haut de gamme deviennent de plus en plus coûteux, et creusent l’écart. Cette tendance, bien qu’intéressante, pourrait éloigner certains passionnés des nouveautés les plus performantes. Cela reste à nuancer, avec des machines autour des 800 € capables de rivaliser, grâce au logiciel, avec la dernière PS5.

Tendance logicielle et nouvelles perspectives

Au-delà du matériel, Kang voit le futur du PC gaming évoluer vers des optimisations logicielles. Avec des technologies comme le DLSS de Nvidia ou le FSR d’AMD, même les cartes milieu de gamme comme la 4060 peuvent rivaliser avec des GPU plus puissants grâce aux mises à jour logicielles. Ce glissement vers des solutions logicielles permet d’augmenter les performances tout en réduisant la consommation énergétique, une priorité pour les constructeurs.

Pour le marché professionnel, Kang prévoit que l’IA et les technologies haut de gamme continueront de dominer. Les entreprises spécialisées comme Nvidia développent des solutions spécifiques pour ce secteur, avec des modèles tels que les H100 et les A200, destinés aux applications d’intelligence artificielle et de calcul intensif. Selon lui, on entre dans une ère où le hardware et le software se complètent, offrant aux créateurs de contenu et aux professionnels un éventail de possibilités inédit. De belles choses arrivent donc dans ce marché du hardware, et beaucoup de formation et d’adaptations seront nécessaires pour bien les appréhender.

Le stand Asus ROG : une vitrine d’innovation et de créativité

Le stand Asus ROG à la PGW a captivé les visiteurs. Il propose une présentation audacieuse de PC moddés, conçus par des artistes du hardware aux styles variés. Des builds impressionnants et uniques mettaient en avant l’esthétique et l’ingéniosité de chaque moddeur. Cela créé ainsi une exposition qui célébrait l’art de la personnalisation. Asus ROG a mis l’accent sur l’individualité de chaque configuration, prouvant que le modding est bien plus qu’une simple passion pour de nombreux passionnés.

Au-delà des configurations personnalisées, Asus a profité de cet espace pour dévoiler ses composants de dernière génération. Les visiteurs ont pu découvrir les dernières cartes mères et autres éléments clés, prouvant la volonté de la marque taïwanaise de repousser les limites de la performance et du design. Ce stand illustrait parfaitement la stratégie d’Asus : fournir un écosystème de matériel puissant et adaptable, capable de satisfaire les attentes des amateurs de gaming et des professionnels du secteur.