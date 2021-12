Pixelmator Photo : l’application de retouche photo est disponible sur iPhone !

Envie de faire de la retouche photo sur votre smartphone ? Bonne nouvelle, l’équipe de Pixelmator vient de déployer une version iPhone de sa célèbre application Pixelmator Photo. Les utilisateurs pourront ainsi retoucher à la perfection leurs clichés, dont les images ProRaw capturées avec les iPhone.

Les iPhone ont droit à une application Pixelmator Photo

Pour les fêtes de fin d’année, Pixelmator est venu faire plaisir à ses utilisateurs en déployant son emblématique logiciel de retouche photo disponible sur Mac Pixelmator Photo sur iPhone. Pour rappel, une version simplifiée était déjà disponible sur iPad depuis quelque temps.

Pour faire simple, cette nouvelle application iOS propose de retoucher vos photos à l’aide de plus de 30 paramètres d’ajustements de couleurs. On retrouve par exemple la gestion de la température, les teintes, la balance des blancs, l’exposition, le contraste, la luminosité, les hautes lumières, les ombres, la saturation ou encore la vibrance.

Bonne nouvelle pour les plus amateurs, sachez que Pixelmator Photo dispose aussi d’une option boostée à l’IA pour retoucher vos photos en un clic. Des outils permettent aussi de faire des miracles en supprimant le bruit, les artefacts de compression d’image ou encore en augmentant la résolution. L’IA peut aussi vous venir en aide pour rogner et recadrer une photo ainsi que pour supprimer des éléments indésirables. Il est aussi possible de faire des collages de plusieurs photos entre elles.

À noter, Pixelmator Photo synchronise les modifications de vos clichés avec l’application Photos. Cela permet ainsi de pouvoir revenir en arrière après avoir effectué des retouches étant donné que le programme garde en mémoire l’historique des changements effectués.

Bref, vous l’aurez compris, cette application a tout pour plaire aux fans de photographie en tout genre, qu’ils soient profesionnels ou amateurs. Elle est en plus disponible à un prix très abordable pour son lancement : 3,99 €.