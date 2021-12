Netflix : comment désactiver les appareils qui utilisent votre compte ?

Comme beaucoup, vous partagez votre compte Netflix. En effet, vous pouvez donner l’accès au catalogue à vos enfants, des amis ou un membre de votre famille. Ils peuvent ainsi profiter du contenu. En revanche, difficile de maitriser sur quels terminaux votre compte est partagé et celui-ci peut ainsi se retrouver sur de nombreux appareils. Un petit coup de ménage s’impose alors.

Il est donc nécessaire de faire de temps en temps un peu de ménage pour récupérer un compte propre. Il se limitera ainsi uniquement aux appareils que vous autorisez. A noter que selon Netflix, le nombre d’utilisateurs qui ne paient pas leur abonnement est d’environ 24 millions. Pour l’instant Netflix laisse faire malgré le fait que cela représente un manque à gagner.

Pour visualiser les appareils qui ont accès à votre compte, la manipulation est simple :

Ouvrir Netflix, choisir son Profil, et sélectionner Compte ;

Dans “Activité de Streaming Récente“, on peut visualiser les derniers appareils utilisés sur le compte ;

Dans “Historique“, on peut retrouver l’historique visionné sur Netflix.

Cela donne déjà un aperçu au vu des appareils ayant accès au contenu et à l’historique. On peut donc voir si son compte est utilisé par quelqu’un à qui vous n’avez jamais donné vos accès. Si toutefois vous avez un doute ou si voulez faire une bonne remise à zéro, rien de plus simple. Toujours dans l’onglet « Compte » il suffit de sélectionner « Se déconnecter de tous les appareils ». Tous les terminaux seront ainsi supprimés du compte. Il faut ensuite modifier le mot de passe du compte Netflix. Une fois effectué, seuls vous pourrez vous connecter à votre compte. A vous ensuite de voir à quelle personne vous permettez d’accéder à votre abonnement, mais au moins, le ménage est fait.

