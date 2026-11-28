PlayStation Plus : trois jeux gratuits pour décembre 2026, avec Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 en tête d’affiche

Le programme PlayStation Plus de décembre est désormais connu. Et Sony a décidé de jouer sur plusieurs tableaux pour terminer l’année : du skate avec Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, des affrontements à grande échelle avec Dragon Ball Xenoverse 2 et une bonne dose de tension avec Amnesia: The Bunker. Trois jeux aux propositions bien distinctes qui rejoindront le catalogue dès le 1er décembre.

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Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ouvre le bal sur PS5 et PS4

C’est probablement le titre le plus attendu de cette sélection. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 débarque dans le catalogue avec sa Cross-Gen Edition, compatible PS5 et PS4. Cette compilation modernisée réunit deux épisodes emblématiques de la franchise, avec des skateparks revisités, de nouveaux skateurs et une expérience pensée pour les amateurs de figures et de défis.

Les joueurs retrouveront également les modes Create-A-Skater et Create-A-Park, enrichis de nouvelles possibilités de personnalisation et de partage. De quoi prolonger les sessions bien après avoir maîtrisé les parcours proposés.

Dragon Ball Xenoverse 2 rejoint également la sélection

Les fans de l’univers d’Akira Toriyama pourront, de leur côté, se tourner vers Dragon Ball Xenoverse 2. Disponible sur PS5 et PS4, le jeu de combat permet de créer son propre personnage et de prendre part à des affrontements qui mettent en jeu le cours de l’histoire de Dragon Ball. Les joueurs pourront également affronter de puissants adversaires dans des raids coopératifs.

Amnesia: The Bunker pour les amateurs de survival horror

La sélection prend une tournure nettement plus sombre avec Amnesia: The Bunker, proposé sur PS4. Développé par Frictional Games, ce jeu d’horreur à la première personne plonge les joueurs dans un bunker militaire abandonné durant la Première Guerre mondiale. Dans la peau du soldat français Henri Clément, il faudra explorer les couloirs, récupérer des ressources et trouver des moyens de survivre à une créature qui réagit aux bruits et aux mouvements.

Les trois jeux seront accessibles aux abonnés PlayStation Plus à partir du 1er décembre 2026, et pourront être ajoutés à leur bibliothèque jusqu’au 4 janvier 2027. Les jeux PlayStation Plus de novembre, à savoir Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered et Monster Train 2, resteront quant à eux disponibles jusqu’au 30 novembre.

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