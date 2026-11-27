NVIDIA a publié ce vendredi sa sélection Black Friday : dix-huit PC portables et PC de bureau équipés de cartes GeForce RTX. J’ai vérifié chaque offre vers 15 h, et le constat surprend. Côté portables, la plupart des modèles sont déjà épuisés chez Fnac. D’autres ne restent vendus que par des vendeurs tiers, bien plus cher. Les tours montées tiennent mieux le choc. Voici les sept configurations encore en promotion, dès 999,99 €.

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Le TUF Gaming A18, seul portable encore en promo

Sur les huit PC portables de la sélection, un seul garde son prix Black Friday chez Fnac. L’ASUS TUF Gaming A18 passe à 1 349,99 € au lieu de 1 799,99 €, soit 450 € de moins. Il associe un Ryzen 7 260, une RTX 5060, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Son grand écran de 18 pouces monte à 144 Hz. Les adhérents Fnac+ le paient même 1 214,99 €, mais Fnac annonce un stock limité. Les MSI Crosshair 16 et Raider 16, l’Acer Nitro V16 AI et le Lenovo LOQ affichent, eux, « épuisé » sur Fnac.com.

Des tours RTX 5060 et 5060 Ti autour de 1 000 €

Côté PC de bureau, l’entrée de gamme se joue autour de 1 000 €. Chez Cybertek, le BLACKCYBER descend à 999,99 € au lieu de 1 199,99 €. Il réunit un Ryzen 7 5700X, une RTX 5060, 16 Go de DDR4 et 512 Go de SSD, et part sous 24 h. Chez Infomax, le SLAYER passe à 1 059 € au lieu de 1 359 €, avec une RTX 5060 Ti 8 Go et un Ryzen 5 5500. C’est la plus forte remise des tours, à 300 €.

La RTX 5070 de notre test, la carte du HAWK et du BLACKCOPPER. Crédit Le Café du Geek.

Le BLACKROCK de Cybertek mise sur une plateforme plus récente, avec un Ryzen 5 8400F et de la DDR5. Il passe à 1 299,99 € au lieu de 1 399,99 €. Le code MSI retire encore 40 € au panier, pour les 200 premières commandes. Sa RTX 5060 Ti garde 8 Go de mémoire vidéo, comme celle du SLAYER. Pour du 1080p, ces deux machines suffisent largement.

RTX 5070 et 5070 Ti pour jouer en 1440p

Pour viser le 1440p, mieux vaut passer à la RTX 5070. Le HAWK de TopAchat descend à 1 562,39 € au lieu de 1 679,99 €. Ce prix tient compte des 7 % de remise sur le produit le plus cher du panier. Il garde toutefois un Ryzen 5 5500 et de la DDR4, un processeur d’entrée de gamme face à cette carte. Le BLACKCOPPER de Cybertek, à 1 999,99 € au lieu de 2 099,99 €, se montre plus équilibré avec son Ryzen 7 8700F et 32 Go de DDR5. En haut de la sélection, le White Lotus d’Infomax associe un Ryzen 7 7800X3D à une RTX 5070 Ti 16 Go. Il passe à 2 899 € au lieu de 3 149 €.

Ce qu’il faut retenir

Sur les dix-huit PC mis en avant par NVIDIA, sept restent en promotion ce vendredi après-midi. Les meilleures affaires sont le TUF Gaming A18 et le SLAYER, avec 450 € et 300 € de remise. Les stocks bougent vite, vérifiez donc la disponibilité avant de commander. Pour comparer, notre article sur les PC gamer Materiel.net en édition limitée recense d’autres configurations. Et si vous hésitez encore, notre guide aide à choisir entre acheter maintenant et attendre 2027.

Modèle Configuration Prix Black Friday Prix barré Où ASUS TUF Gaming A18 (portable 18 pouces) Ryzen 7 260, RTX 5060, 16 Go, 512 Go 1 349,99 € 1 799,99 € Fnac BLACKCYBER Ryzen 7 5700X, RTX 5060, 16 Go DDR4, 512 Go 999,99 € 1 199,99 € Cybertek SLAYER Ryzen 5 5500, RTX 5060 Ti 8 Go, 16 Go DDR4, 480 Go 1 059 € 1 359 € Infomax BLACKROCK Ryzen 5 8400F, RTX 5060 Ti 8 Go, 16 Go DDR5, 512 Go 1 299,99 € (1 259,99 € avec le code MSI) 1 399,99 € Cybertek HAWK Ryzen 5 5500, RTX 5070, 16 Go DDR4, 1 To 1 562,39 € 1 679,99 € TopAchat BLACKCOPPER Ryzen 7 8700F, RTX 5070, 32 Go DDR5, 1 To 1 999,99 € 2 099,99 € Cybertek White Lotus Ryzen 7 7800X3D, RTX 5070 Ti 16 Go, 32 Go DDR5, 1 To 2 899 € 3 149 € Infomax

Reste à voir si la Fnac remettra en stock les portables MSI et Acer avant la fin du Black Friday.