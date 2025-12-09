Actualités

Profitez de l’offre exceptionnelle de Noël sur le Raccoon 2 SE

Le robot tondeuse Raccoon 2 SE est en promotion spéciale pour Noël.

Avec le Raccoon 2 SE, entrez dans l’ère de la tonte intelligente et sans effort. À l’occasion de Noël, RoboUP propose une offre exclusive pour vous aider à préparer votre pelouse dès le printemps. Cette offre groupée séduit déjà des centaines de foyers grâce à son prix attractif et ses nombreux avantages.

Offre de Noël exclusive sur le robot tondeuse Raccoon 2 SE

RoboUP lance une promotion spéciale sur le Raccoon 2 SE pendant la période des fêtes. Ce pack inclut des lames supplémentaires et des piquets de délimitation pour seulement 406 dollars.
Ce robot a déjà conquis plus de 500 donateurs sur Kickstarter. Profitez dès aujourd’hui de cette offre limitée pour offrir ou vous offrir la simplicité d’un jardin impeccable.

Les fonctionnalités innovantes du Raccoon 2 SE pour la pelouse

Le Raccoon 2 SE est pensé pour tous. Il ne demande aucune compétence technique. Il n’y a pas de configuration complexe, ni besoin de câble ou d’application.
Voici ses atouts majeurs :

  • Démarrage facile avec un simple bouton.
  • Tonte ciblée ou locale en quelques instants, sans cartographie préalable.
  • Cartographie automatique et retour autonome à la base.
  • Gestion intelligente des obstacles pour protéger enfants et animaux.

Il garantit également un niveau sonore très bas, pour un entretien paisible.

Pourquoi choisir le Raccoon 2 SE pour un jardin sans effort

Ce robot se distingue par son autonomie et sa capacité à tondre jusqu’à trois zones de pelouse, même en terrain pentu.
Il passe aisément sur des chemins étroits de 80 cm et couvre jusqu’à 500 m². Les bordures sont parfaitement nettes, plus besoin de passer le coupe-bordure.
De plus, il s’adapte à votre quotidien chargé, s’occupant de la pelouse pendant que vous profitez de votre temps libre.

Avec cette offre de Noël sur le Raccoon 2 SE, vous gagnez du temps, de l’énergie et un jardin parfait sans effort. N’attendez pas la fin de la promotion pour découvrir une nouvelle façon d’entretenir votre pelouse. Préparez le printemps en toute sérénité grâce à cette technologie pratique et intelligente signée RoboUP.

