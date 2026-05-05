Quiksilver x One Piece : la collab surf de Luffy

La marque iconique Quiksilver frappe fort en ce printemps 2026 avec une collaboration inattendue mais terriblement cohérente avec One Piece. Une capsule qui mélange culture surf et univers pirate, disponible depuis mars 2026. Cette collection surfe clairement sur la vague du succès mondial de la série.

La collection Quiksilver x One Piece

La marque australienne Quiksilver propose une collection d’environ 17 pièces . Elle reprend les codes visuels du manga (Jolly Roger, Luffy, univers marin) tout en restant fidèle au vestiaire surfwear. En effet on retrouve des t-shirts graphiques, boardshorts, vestes… et même des ponchos de plage.

Ce qui fonctionne bien ici, c’est que ce n’est pas une simple licence collée sur des vêtements. Il y a une vraie cohérence esthétique et narrative.

D’un côté, Quiksilver représente le surf, l’océan, la liberté.

De l’autre, One Piece incarne l’aventure, l’esprit d’équipage et la quête d’horizon.

Le lien entre les deux est finalement évident : une même envie d’évasion et de grands espaces. Elle se traduit ici par une collection à la fois visuelle et naturelle à porter.

Des pièces pensées pour être portées (et pas juste collectionnées)

La collection Quiksilver x One Piece pour garçons et hommes ne se limite pas à quelques pièces marketing. Contrairement à certaines collabs très “fan service”, celle-ci reste portable au quotidien. Cette collaboration propose une vraie gamme de vêtements surfwear inspirés de One Piece, pensée pour être portée au quotidien comme à la plage.

On retrouve notamment dans la collection :

des t-shirts et sweats pour le quotidien.

pour le quotidien. des shorts de bain et ponchos pour la plage.

pour la plage. des vestes et chemises pour un look plus travaillé.

pour un look plus travaillé. et quelques accessoires (casquettes, chapeaux, tongs…).

Que tu veuilles un look discret avec des T-shirt sobres ou quelque chose de plus affirmé (chemise imprimée, short de bain coloré), il y a vraiment de quoi faire.

Mon avis en quelques mots

Avec le t-shirt et le poncho que j’ai reçus, mon ressenti est plutôt positif.

Le t-shirt est simple, facile à porter au quotidien, avec juste ce qu’il faut de référence à One Piece.

Le poncho, lui, est plus fun visuellement, mais aussi vraiment pratique après la baignade.

Au final, c’est une collab réussie : des pièces agréables à porter, avec un bon équilibre entre style et utilisation.

Une collab réussie… à quand une version femme ?

Avec cette collaboration Quiksilver x One Piece, la marque propose une collection cohérente, agréable à porter et bien pensée entre quotidien et usage plage. Les pièces que j’ai pu essayer confirment cette impression : on est sur des vêtements simples, efficaces, avec juste ce qu’il faut de référence à l’univers de Luffy.

Le seul petit regret, finalement, c’est l’absence d’une véritable collection pour filles et femmes. L’univers de One Piece touche un public très large, et une déclinaison féminine aurait clairement eu du sens.

Malgré ça, la collab reste réussie et trouve facilement sa place dans un vestiaire d’été, entre style et praticité.