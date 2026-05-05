Test – Robot tondeuse Ecovacs GOAT O1200 LiDAR Pro : la tonte sans contrainte devient enfin réalité

Le marché des robots tondeuses est en train de vivre une petite révolution. Pendant des années, ces machines ont été synonymes de contraintes, entre l’installation fastidieuse d’un câble périphérique et une navigation parfois approximative. Mais aujourd’hui, les choses changent. Et le Ecovacs GOAT O1200 LiDAR Pro en est probablement l’un des meilleurs exemples.

Avec ce modèle, Ecovacs ne cherche pas simplement à améliorer l’existant. La marque tente clairement de proposer une nouvelle vision de la tonte automatisée, basée sur l’intelligence, la précision et surtout la simplicité. Après plusieurs jours d’utilisation dans un jardin aux formes variées, je peux déjà dire que l’expérience proposée n’a plus grand-chose à voir avec ce que j’ai pu tester auparavant.

Une première approche qui met tout de suite en confiance

Dès l’ouverture de la boîte, on comprend que le produit a été pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur. Le contenu est volontairement minimaliste, mais parfaitement suffisant pour démarrer rapidement. Le robot, sa station de charge, quelques accessoires et des lames de rechange : tout est là, sans superflu.

Mais ce qui frappe immédiatement, c’est surtout ce qui manque. Aucun câble périphérique. Et pour quiconque a déjà installé un robot tondeuse classique, c’est presque une petite révolution. Pas de fil à enterrer, pas de tracé à définir manuellement, pas de galère sous la pluie pour ajuster un périmètre mal positionné. Ici, tout passe par l’intelligence embarquée.

Une installation qui change vraiment la donne

C’est sans doute le point le plus impressionnant de ce modèle. Là où certains robots demandent plusieurs heures de préparation, le GOAT O1200 LiDAR Pro se met en route en quelques minutes seulement.

Une fois la station positionnée dans le jardin et le robot connecté à l’application mobile, il suffit de lancer une première phase de cartographie. Et c’est là que la magie opère. Le robot se met à explorer le terrain de manière autonome, analysant son environnement avec une précision étonnante. Grâce à son système Dual-LiDAR HoloScope à 360°, il est capable de scanner le jardin avec une finesse remarquable, même dans des conditions de lumière compliquées.

Très rapidement, une carte numérique du terrain apparaît dans l’application. On peut ensuite affiner les zones, ajouter des restrictions ou organiser les cycles de tonte. Mais dans l’ensemble, tout se fait presque sans effort. Dans mon cas, le robot a parfaitement compris la configuration du jardin dès la première tentative, y compris les passages étroits et les zones plus complexes.

Un design discret, mais clairement pensé pour durer

Visuellement, le robot ne cherche pas à séduire par des artifices. Il adopte un design sobre, presque utilitaire, mais qui inspire confiance. Les matériaux utilisés semblent robustes, et l’ensemble dégage une impression de solidité rassurante.

Sa taille relativement compacte est un vrai avantage. Elle lui permet de circuler facilement dans des zones étroites, là où certains concurrents peuvent rapidement se retrouver bloqués. Dans un jardin avec plusieurs espaces distincts ou des passages serrés, c’est un vrai plus au quotidien.

J’ai également apprécié les petits détails pratiques, comme le bouton STOP bien visible sur le dessus. C’est le genre d’élément que l’on oublie souvent, mais qui peut s’avérer très utile en situation réelle.

Une navigation impressionnante de précision

C’est clairement ici que le Ecovacs GOAT O1200 LiDAR Pro prend toute sa dimension. Là où les anciens robots fonctionnaient de manière aléatoire, celui-ci adopte une approche beaucoup plus intelligente et structurée.

Le robot ne se contente pas de se déplacer au hasard. Il analyse son environnement en permanence, planifie ses trajets et optimise ses déplacements. Cela se traduit par une tonte plus rapide, mais surtout beaucoup plus homogène.

Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est sa capacité à gérer les obstacles. Que ce soit un jouet laissé dans l’herbe, une branche ou même un animal, le robot détecte la présence, ralentit et adapte sa trajectoire. Il ne fonce jamais tête baissée, ce qui est particulièrement rassurant.

On sent clairement que l’intelligence embarquée fait la différence. Ce n’est plus simplement un robot qui tond, c’est un robot qui comprend son environnement.

Une qualité de tonte au rendez-vous

Sur le terrain, les performances sont très convaincantes. La coupe est nette, régulière, et surtout homogène sur l’ensemble de la surface. Grâce à sa navigation structurée, le robot évite les zones oubliées et limite les passages inutiles.

Après quelques cycles, le rendu visuel est vraiment propre. La pelouse est uniforme, bien entretenue, et l’ensemble donne une impression de soin constant.

La gestion des bordures, souvent point faible de ce type de produit, est ici plutôt bien maîtrisée. Le système TruEdge permet au robot de s’approcher au plus près des limites. Ce n’est pas parfait, et il reste parfois quelques finitions à faire manuellement, mais on est clairement au-dessus de la moyenne du marché.

Une gestion intelligente du terrain

Le GOAT O1200 LiDAR Pro s’adapte très bien aux terrains variés. Il est capable de gérer des pentes importantes sans difficulté, et reste stable même dans des zones un peu plus accidentées.

Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est sa capacité à gérer les jardins complexes. Les zones multiples, les formes irrégulières ou les passages étroits ne lui posent pas de problème. Là où certains robots peuvent rapidement se perdre, celui-ci reste précis et cohérent dans ses déplacements.

Une autonomie bien pensée

L’autonomie du GOAT O1200 LiDAR Pro est correcte, sans être exceptionnelle. Mais dans la pratique, cela n’a que peu d’importance. Le robot gère parfaitement ses cycles de travail. Lorsqu’il commence à manquer de batterie, il retourne automatiquement à sa station, se recharge, puis reprend son travail exactement là où il s’était arrêté.

Ce fonctionnement est totalement transparent pour l’utilisateur. On lance une programmation, et le robot s’occupe du reste. C’est exactement ce que l’on attend d’un produit de ce type.

Une application simple et efficace

L’application Ecovacs Home est à la hauteur du produit. Elle permet de contrôler facilement le robot et d’ajuster les différents paramètres.

L’interface est claire, intuitive, et ne demande pas de prise en main particulière. On peut rapidement définir des zones, programmer des cycles ou ajuster les réglages selon ses besoins.

C’est un élément essentiel de l’expérience, et Ecovacs maîtrise clairement son sujet sur ce point.

Un robot discret… sauf quand il s’attaque aux bordures

En fonctionnement normal, le robot reste relativement discret. Il est tout à fait possible de le laisser travailler sans être dérangé, même en étant à proximité.

En revanche, le mode bordure est un peu plus bruyant. Rien de dramatique, mais c’est un point à prendre en compte si l’on souhaite programmer des tontes très tôt le matin ou en soirée.

Quelques limites, mais rien de bloquant

Même si l’expérience globale est très positive, tout n’est pas parfait. Sur certains terrains très ouverts, le robot peut parfois manquer légèrement de repères. Il reste plus à l’aise dans des environnements structurés.

Comme souvent avec ce type de produit récent, on peut également rencontrer quelques petits ajustements logiciels nécessaires au début. Mais rien de bloquant dans mon utilisation.

Enfin, le prix peut représenter un frein pour certains. On est clairement sur un produit premium, avec une technologie avancée qui se reflète dans le tarif.

Verdict : le GOAT O1200 LiDAR Pro une nouvelle référence ?

Le Ecovacs GOAT O1200 LiDAR Pro marque clairement une évolution dans le monde des robots tondeuses. Il ne se contente pas d’améliorer l’existant, il propose une approche différente, plus simple, plus intelligente et surtout beaucoup plus agréable à utiliser.

Tout n’est pas encore parfait, mais l’essentiel est là. Et surtout, l’expérience utilisateur est transformée.

Conclusion

Si tu cherches un robot tondeuse moderne, capable de réellement te simplifier la vie, le GOAT O1200 LiDAR Pro est une excellente option.

Il ne révolutionne pas seulement la tonte. Il la rend enfin simple.

Produit disponible sur Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro Care Kit Robot Tondeuse sans Fil, 1200 M², Navigation Dual-LiDAR 360°, Cartographie Auto, Évitement d'obstacles 3D par IA, Coupe Précise des Bords

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