Rachat d’OpenAI par Elon Musk : rejet unanime du conseil d’administration

Il y a quelques jours, nous vous rapportions qu’Elon Musk a proposé d’acheter OpenAI pour 97.4 milliards de dollars. Une proposition à laquelle Sam Altman, le PDG du créateur de ChatGPT, a répondu un fulgurant « non, merci ». D’ailleurs, il n’est pas le seul à s’être opposé fermement à cette offre.

« OpenAI n’est pas à vendre »

Le conseil d’administration d’OpenAI a choisi la Saint-Valentin pour répondre à la proposition d’Elon Musk. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le bras droit de l’actuel président américain, Donald Trump, s’est pris un râteau. En effet, le conseil d’administration d’OpenAI a annoncé dans la soirée du 14 février qu’il rejetait à l’unanimité l’offre d’Elon Musk.

Le président du conseil d’administration, Bret Taylor, a déclaré dans un message publié sur le réseau social X qu’ :

OpenAI n’est pas à vendre et le conseil d’administration a rejeté à l’unanimité la dernière tentative de Monsieur Musk de perturber sa concurrence.

"OpenAI is not for sale, and the board has unanimously rejected Mr. Musk's latest attempt to disrupt his competition. Any potential reorganization of OpenAI will strengthen our nonprofit and its mission to ensure AGI benefits all of humanity."



—Bret Taylor, Chair, on behalf of… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) February 14, 2025

Elon Musk voit d’un mauvais œil le passage de l’entreprise à un modèle à but lucratif

Le mercredi précédant la réponse du conseil d’administration, Elon Musk a déposé des documents judiciaires spécifiant qu’il retirerait son offre si OpenAI gardait un modèle d’organisation à but non lucratif. Pour rappel, OpenAI fonctionne actuellement à travers une structure hybride. Autrement dit, en tant qu’organisation à but non lucratif avec une branche à but lucratif. Cependant, Sam Altman projette de faire passer l’entreprise à un modèle à but lucratif, ce qui a exacerbé les tensions entre Elon Musk et lui.

Pour information, les coûts considérables liés à la conception, à l’entraînement et au déploiement des modèles d’IA ont contraint l’entreprise à se tourner vers une nouvelle structure. Les investisseurs pourraient ainsi avoir une participation au capital et une gestion plus stable. Néanmoins, si OpenAI devient une entreprise à but lucratif, il lui faudra d’abord l’approbation des autorités de la Californie et du Delaware. De plus, les juges décideront de la valeur de la branche à but non lucratif d’OpenAI, qui deviendra un des actionnaires de l’entreprise.