Recalbox : Révolutionnez votre expérience arcade

Recalbox complète encore son statut de référence dans le rétrogaming ! Déjà connu pour transformer nos Raspberry Pi ou PC en véritables consoles rétro, ce projet open-source vient de franchir une nouvelle étape. La sortie de Recalbox 10.1, mise à jour gratuite, apporte de nombreuses nouveautés pour les amoureux du pixel et de l’arcade.

Nouveautés phares : place aux Challenges et à la communauté

Avec cette version 10.1, Recalbox révolutionne l’expérience arcade maison grâce aux tout nouveaux Recalbox Challenges. Le principe est simple et addictif : tous les quinze jours, un jeu sélectionné lance la communauté dans une compétition de scoring sauvage, avec un seul crédit par joueur. Le classement s’effectue en temps réel, les replays mettent en lumière les meilleurs, tandis que notifications et validation des scores assurent le sérieux de la compétition. Pas d’arnaques, juste du fun et beaucoup de nostalgie !

On sent que l’équipe mise tout sur le partage et l’esprit communautaire, en transformant le scoring en véritable expérience. De quoi raviver l’âme compétitrice de chaque joueur et tisser des liens autour de l’amour du rétrogaming.

Un boost technique pour les puristes

Côté performance, Recalbox 10.1 frappe fort ! Les jeux Naomi 2 et Model 3 tournent désormais à 60 FPS sur Raspberry Pi 5. En vidéo, des titres incontournables comme Daytona USA 2 ou Virtua Fighter 4 offrent un rendu et une fluidité exceptionnels. Pour les amateurs de shoot façon arcade, la compatibilité et la précision du GunCon 2 progressent à 99 %, même sur écrans CRT 31 kHz. Calibration automatique au lancement et gestion des flashs assurent immersion et performance, pile comme dans les salles d’antan !

L’interface évolue, elle aussi : nouveau mode Logo, accès direct aux manuels, map et astuces, reconfiguration simplifiée des manettes… Tout devient plus intuitif. Les possesseurs de bornes JVS ne sont pas oubliés grâce au support natif du Recalbox JVS.

Avec Recalbox 10.1, impossible de résister à l’appel de l’arcade à la maison. L’équipe peaufine sa formule et prouve que la scène open-source sait évoluer. Téléchargez dès maintenant la mise à jour sur le site officiel pour (re)découvrir vos classiques dans les meilleures conditions. Vous avez déjà testé ? Partagez vos meilleurs scores ou vos avis en commentaire, et faites vivre la passion du retro dans la team Café du Geek !