Record impressionnant : robustesse inégalée du Magic V5, l’innovation rassurante

HONOR vient de frapper un grand coup sur le marché des smartphones pliables : son Magic V5 vient d’entrer dans le prestigieux Guinness World Records. La marque démontre ainsi plus que jamais sa maîtrise de l’innovation. Elle montre aussi sa capacité à bousculer les codes en relevant des défis impressionnants côté robustesse.

Un record mondial pour le HONOR Magic V5

Le 1er août 2025, à Dubaï, le Magic V5 a signé une prouesse inédite : il a soulevé 104 kg tout en étant simplement suspendu. Un record mondial reconnu officiellement par le Guinness World Records. Emma Brain, juge officielle, n’a pas manqué de saluer cet exploit lors de l’annonce publique.

Avec cette performance, la marque ne se contente pas seulement de battre un record, au contraire, elle affiche ouvertement son engagement pour une technologie pliable solide et fiable. Par ailleurs, Ingmar Wang, Président d’HONOR Moyen-Orient et Afrique, rappelle : « Depuis le début, la durabilité a été au cœur du projet. On voulait prouver que notre modèle pouvait conjuguer finesse, élégance et robustesse. Pari tenu !

Une charnière en acier ultra-résistante : le secret derrière le record

Le succès du Magic V5 doit beaucoup à sa charnière HONOR Super Steel, fruit de plusieurs années de Recherche et Développement. En effet, cette pièce maîtresse, conçue dans un acier de qualité supérieure, fait office de véritable bouclier pour l’appareil. De plus, l’innovation majeure réside dans sa capacité à supporter sans broncher 500 000 pliages et à maintenir verticalement plus de 100 kg.

Ce n’est pas tout : l’acier utilisé pour la charnière atteint une résistance à la traction de 2300 MPa. C’est un niveau jamais vu pour un smartphone pliable. De plus, le mécanisme reste compact, fidèle à l’esprit minimaliste de la gamme, et ne sacrifie rien au design.

Le Magic V5 redéfinit la technologie pliable

Au-delà de ce record spectaculaire, le HONOR Magic V5 fait tomber une barrière psychologique. Désormais, les utilisateurs n’auront plus à choisir entre robustesse et finesse. Avec ses 8,8 mm d’épaisseur plié et ses 217 g sur la balance, ce smartphone s’impose comme un petit bijou d’ingénierie.

HONOR signe donc une avancée majeure et rassure les consommateurs souvent frileux face à la solidité des modèles pliables. Le Magic V5 pose un nouveau standard : à vous de juger si la performance vous convainc !

