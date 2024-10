Samsung dévoile son Galaxy Z Fold Special Edition : Plus léger, plus fin et plus puissant

Samsung vient d’annoncer une version inédite de son smartphone pliable phare : le Galaxy Z Fold Special Edition. Ce modèle se distingue par un design encore plus fin et plus léger que le Galaxy Z Fold 6. Il présente des écrans légèrement plus grands ainsi que des améliorations significatives. En particulier, en matière de photographie et d’intelligence artificielle.

Un design affiné et des dimensions plus généreuses pour un confort maximal

Le Galaxy Z Fold Special Edition, ou SE, est conçu pour être plus léger et plus facile à manipuler que ses prédécesseurs. Avec une épaisseur de seulement 10,6 mm et un poids de 236 grammes, il est plus fin de 1,5 mm et plus léger de 3 grammes que le Galaxy Z Fold 6. Ces petites différences peuvent sembler minimes. Cependant, elles rendent l’appareil plus confortable à utiliser, surtout lorsqu’il est déplié.

Les dimensions des écrans ont également été revues à la hausse. L’écran principal atteint désormais 8 pouces, contre 7,6 pouces pour le Z Fold 6. De plus, l’écran extérieur passe de 6,3 à 6,5 pouces. Ces modifications offrent plus d’espace pour naviguer et utiliser les applications, tout en conservant un format pliable pratique.

Un appareil photo révolutionnaire et des performances boostées pour le Galaxy Z Fold Special Edition

L’un des points forts de cette édition spéciale est l’appareil photo grand-angle. En effet, il passe d’un capteur de 50 mégapixels à une résolution impressionnante de 200 mégapixels. Ce changement promet des photos d’une qualité exceptionnelle. Plus particulièrement, pour les amateurs de photographie qui cherchent à capturer chaque détail avec précision.

De plus, la mémoire vive a été augmentée, avec 16 Go de RAM en standard. Cela permet au Galaxy Z Fold SE de gérer plus efficacement les tâches complexes, notamment celles liées à l’intelligence artificielle. Samsung a notamment intégré davantage de ressources pour son Galaxy AI. Cela rend ainsi l’appareil plus fluide et rapide dans son utilisation quotidienne.

Disponibilité limitée malgré les attentes des fans

Malheureusement, cette version Special Edition ne sera disponible qu’en Corée du Sud et en Chine. Samsung a fixé le prix à 2 789 600 KRW, ce qui équivaut à environ 2 000 $. Ce prix place le Galaxy Z Fold Special Edition dans la catégorie des smartphones premium, réservé à une clientèle qui recherche le meilleur de la technologie mobile pliable. Malgré son succès dans l’innovation, Samsung semble vouloir limiter la disponibilité de cette version à quelques marchés.