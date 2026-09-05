SanDisk SSD NAS : deux modèles pour moderniser vos NAS, du SATA au PCIe 5.0 ultra rapide

Le NAS a longtemps été perçu comme une simple boîte de sauvegarde reléguée dans un coin du salon ou du bureau. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Les équipes créatives, les indépendants et les petites entreprises utilisent désormais ces solutions comme de vrais outils de travail collaboratif. Elles sont ainsi sollicitées en continu. SanDisk a choisi de répondre à ce changement d’usage avec deux nouveaux SSD pensés spécifiquement pour ces boîtiers, plutôt que des disques polyvalents adaptés tant bien que mal.

Le NAS 600 SATA, pensé pour remplacer les disques durs

Le SanDisk NAS 600 cible en priorité les NAS équipés de disques durs mécaniques, qu’il vise à remplacer directement. Le format 2,5 pouces et 7 mm reste compatible avec la plupart des baies existantes, y compris les emplacements 3,5 pouces. Quatre capacités sont proposées : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, entre environ 186 € et 1034 €.

Côté performances, SanDisk annonce jusqu’à 560 Mo/s en lecture séquentielle et 520 Mo/s en écriture, avec 86 000 IOPS en lecture et 77 000 en écriture. Par ailleurs, l’endurance grimpe jusqu’à 2500 TBW sur le modèle 4 To, pour une durée de vie théorique de 2,25 millions d’heures. Enfin, la marque explique cette robustesse par une combinaison de mémoire TLC et d’un cache SLC dédié.

Le NAS 800 NVMe, taillé pour les usages les plus exigeants

Le SanDisk NAS 800 vise, quant à lui, un public différent : virtualisation, bases de données, création de contenu et applications d’IA agentique, là où le NAS 600 se contente de remplacer un disque dur. Pour répondre à ces usages plus exigeants, il repose sur une interface PCIe 5.0 au format M.2 2280. Il est ainsi disponible en 960 Go, 1,92 To, 3,84 To et 7,68 To, pour des tarifs compris entre environ 320 € et 2 275 €.

Les débits annoncés donnent le vertige pour un SSD destiné à un NAS. En effet, le modèle atteint jusqu’à 14 900 Mo/s en lecture séquentielle. Il monte également à 13 200 Mo/s en écriture sur la version 1,92 To.

Par ailleurs, les performances aléatoires atteignent jusqu’à 2,3 millions d’IOPS en lecture. Cette capacité profite notamment aux NAS utilisés pour des charges de travail intensives. Elle facilite aussi l’accès simultané à de nombreux fichiers et applications. Ainsi, le NAS 800 cible des usages bien plus exigeants qu’un simple stockage de sauvegarde. Il peut notamment accompagner la virtualisation, la création de contenu ou les environnements collaboratifs. De plus, ces débits réduisent les temps d’accès lors des transferts de gros volumes.

L’endurance constitue également un argument important pour un SSD destiné à fonctionner en continu. À ce titre, SanDisk revendique jusqu’à 14 PBW sur le modèle 7,68 To. Cela représente une quantité considérable de données pouvant être écrites sur le SSD.

Concrètement, cette endurance équivaut à réécrire l’intégralité du disque chaque jour pendant cinq ans. Le NAS 800 se destine donc aux utilisateurs qui sollicitent fortement leur stockage. Enfin, ces caractéristiques renforcent son positionnement parmi les solutions NAS hautes performances.

Le SanDisk NAS 800, le SSD NVMe haut de gamme de la nouvelle gamme SanDisk SSD NAS. Crédit : SanDisk

Ce que ça représente pour les NAS domestiques et pro

Selon Anil Moolchandani, vice-président de la gestion produits chez SanDisk, la façon dont les utilisateurs se servent de leur NAS a fondamentalement changé. Il évoque des prosumers et des petites entreprises qui gèrent des volumes de données croissants. Ces utilisateurs collaborent en équipe et attendent des systèmes disponibles en permanence, plutôt que de simples espaces de sauvegarde.

Les deux SSD seront commercialisés à partir de septembre 2026, via le site de SanDisk ainsi qu’une sélection de distributeurs et revendeurs en ligne à l’international. Les propriétaires de petits NAS disposent ainsi d’une solution de mise à niveau clé en main. Elle va du simple remplacement d’un disque dur aux configurations tout-flash les plus exigeantes.