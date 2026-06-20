Séduits par l’innovation : Audio-Technica réinvente votre expérience sonore

Audio-Technica dévoile une nouvelle vague de produits audio pour tous les goûts. Que vous soyez mélomane, passionné de rétro ou amateur de sport, la marque japonaise propose des nouveautés qui combinent style, modernité et qualité sonore. Découvrez les dernières innovations à ne pas manquer chez Audio-Technica !

Enceintes compactes AT-SP3X : la puissance tient dans la taille

Audio-Technica bouscule le marché avec ses AT-SP3X, des enceintes aussi design qu’efficaces. Elles affichent un gabarit compact, parfait pour s’insérer facilement dans n’importe quel intérieur, chic ou cosy. Grâce au Bluetooth 5.3 et à l’entrée RCA intégrée, l’installation ne prend que quelques secondes : platine vinyle, ordinateur ou smartphone, tout passe !

Leur son enveloppe la pièce avec générosité. Idéales pour une session musicale relaxante ou pour transformer un film en véritable expérience cinématographique. Les AT-SP3X s’accordent parfaitement avec la platine vinyle AT-LP70XBT en mode filaire ou sans-fil. Disponibles en noir ou blanc au prix indicatif de 199 € la paire, elles allient élégance et accessibilité.

Écouteurs ATH-SQ1TW2 : de la couleur dans les oreilles

Si vous cherchez une touche originale pour vos sorties, les ATH-SQ1TW2 devraient vous séduire. Leur design carré ne ressemble à aucun autre, et leurs coloris vitaminés dynamisent n’importe quel look. Pourtant, ces écouteurs cachent aussi une belle performance audio grâce à leurs transducteurs 5,8 mm pour un son puissant.

L’appairage multipoint, la gestion de l’environnement sonore et la personnalisation via l’app Audio-Technica Connect rendent l’expérience d’écoute totalement flexible. Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie avec leur étui, ces écouteurs suivent toutes vos escapades, pour seulement 59 €.

Pour les amateurs de vinyles : AT-LPW30TK & ATH-CC500BT2

Les fans de vinyles tomberont sous le charme de la plaine AT-LPW30TK. Son style rétro-bois teck et sa conception précise — plateau anti-résonance, bras en aluminium, moteurs stabilisés — marquent le savoir-faire japonais depuis plus de 60 ans. Son préampli phono intégré facilite son intégration à tout système audio. Elle est proposée à 329 €.

Enfin, pour les sportifs et les parents actifs, le casque ATH-CC500BT2 à conduction cartilagineuse s’impose. Il laisse les oreilles libres tout en offrant un son fidèle et puissant, et s’adapte à toutes les activités. Proposé à 119 €, il se connecte facilement grâce à l’application dédiée.

Alors, quel produit Audio-Technica vous fait craquer ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez vos impressions avec notre communauté !