Star Wars IX : Premier poster pour la conclusion de la saga

Conclusion de toute une saga, Star Wars : L’Ascension de Skywalker ne cesse d’intriguer et profite de la D23 pour dévoiler une première affiche officielle.

Rendez-vous en terrain connu

Prenant place entre le 25 et le 26 août, la D23 est toujours l’occasion pour Disney de démontrer sa suprématie. Entre les Marvel, les Pixar et les Star Wars, le studio n’a pas fini de dominer le box-office mondial. Après avoir révélé les premières images engageantes de sa série The Mandalorian, Lucasfilm et Disney ont donc révélé la première affiche de leur blockbuster de fin d’année : Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

En plus d’être esthétiquement hideux, ce premier poster a aussi le mérite de spoiler allègrement l’intrigue du long-métrage. Ainsi, en plus de confirmer un affrontement entre Rey et Kylo Ren, elle dévoile le retour de Palpatine, déjà évoqué dans la première bande-annonce.

Censé mettre un point final à la saga Skywalker, ce Star Wars IX intrigue autant qu’il effraie. En effet, Les Derniers Jedi avait marqué une scission dans la série. En prenant des choix scénaristiques osés (et souvent payants), Rian Johnson avait offert à celle-ci un nouveau départ, loin des carcans habituels. Hélas, suite aux réactions endiablées des fans, Lucasfilm et J.J. Abrams donnent l’impression d’opérer un gigantesque retour en arrière, à l’image du Réveil de la Force.

Entre la réintroduction de l’Empereur et du masque de Ben Solo, toutes les images dévoilées jusqu’à présent sentent bon le rétropédalage. On croise donc les doigts pour que le cinéaste nous prouve le contraire.

Réponse en salle le 18 décembre prochain.