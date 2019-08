Nokia est revenu sur le devant de la scène mobile il y a peu sous le drapeau HMD Global. Dernièrement c’est avec le Nokia 9 PureView que la marque Finlandaise fait son show. Et sur le papier, le smartphone fait plutôt rêver avec pas moins de 5 appareils photo. Mais que vaut-il dans une utilisation régulière ?

Unboxing

Nokia met souvent en avant le vivre ensemble avec son désormais célèbre slogan « Connecting people ». Et sur le packaging de ce Nokia 9 PureView on y échappe avec une jolie photo montrant également son très bel écran.

Contenu de la boite

Puissance du chargeur

Venons-en au contenu, où nous retrouvons le basique. C’est à dire, le chargeur (qui monte à 3A maximum) ainsi que son câble de rechargement de type USB-C. Viennent ensuite la paire d’écouteurs intra auriculaires et son adaptateur Jack3.5 <-> USB-C. Et pour finir, les différentes notices et l’outil d’ouverture de trappe à carte SIM. À noter que le tout est certifié IP67 !

Design

Nokia fait dans la finesse depuis toujours et le Nokia 9 PureView ne déroge pas à la règle. Rien de superflu n’est à déplorer, tout est à sa place et forme un tout très homogène. Attention tout de même, les 5 capteurs photos peuvent être déroutant au début ! De plus, la partie arrière du Nokia 9, en verre, prend facilement les traces de doigts.

Face arrière

Sur la face avant est présent le capteur photo de 20MP, logé juste à côté du logo Nokia. De l’autre côté, ce seront différents capteurs qui seront présents.

Capteurs

Caméra avant

Le capteur d’empreinte est caché sous l’écran nous en reparlerons donc plus tard. La prise en main est très agréable, en partie due à ses bords arrondis sur l’arrière du smartphone.

Côté gauche

Écran

Vous l’aurez sûrement remarqué sur la face avant, pas d’écran borderless au menu ! Personnellement, moi qui ne suis pas vraiment fan de ce type d’écran, c’est un vrai point positif pour ce Nokia 9 PureView.

L’écran

L’écran est un OLED avec une diagonale de 5.99″ avec une résolution de 1440 x 2880 pixels. Et il faut le dire, l’écran est vraiment agréable que ce soit en extérieur ou en intérieur. Tout cela est possible grâce à une luminosité excellente ainsi qu’une définition élevée !

Appareil photo et vidéo

Venons-en au cœur de ce smartphone, ses appareils photo ! Malheureusement, ce Nokia 9 est terni par quelques défauts que nous allons voir plus tard, mais la photo est ici pour remonter le tout !

Les 5 capteurs photo

L’une des particularités de ce téléphone, c’est qu’il propose d’origine un mode monochrome. Noir et blanc pour les non-initiés. Et le rendu est vraiment sympa ! Pour les prochaines photos qui vont venir, pas seulement en monochrome, je mettrai la photo originale (JPG) ainsi qu’une version retouchée (RAW) via Lightroom. À noter que certains réglages dans Lightroom sont propres au Nokia 9 !

Nokia 9 – Originale

Nokia 9 – Lightroom

Pour le mode normal, on remarquera des couleurs peut-être un peu ternes, mais qui pourront facilement se rattraper par la suite avec un peu de retouches. Globalement les photos offrent une qualité vraiment intéressante malgré les 12 Mpx, comme quoi ce n’est pas le nombre qui compte.

Nokia 9 moto originale

Nokia 9 moto lightroom

Les photos en basse luminosité sont un peu en deçà de la concurrence et présente un peu de grain. Heureusement que le mode pro est présent afin de faire des photos de nuit de meilleure qualité

Nokia 9 – Originale

Nokia 9 – Lightroom

Performance et Autonomie

Nous entrons dans la partie noire de ce Nokia 9 PureView. En effet, la performance et l’autonomie sont deux points négatifs malheureusement. Malgré un processeur Qualcomm Snapdragon 845 octocore, épaulé par 6Go de RAM, certaines fonctionnalités rament. Par exemple, si vous prenez plusieurs photos d’affilée, le temps de traitement de chaque photo peut être très long, et même faire buguer la prise d’autres photos.

La chauffe est également de la partie, même lors d’une utilisation normale. Par exemple, lors d’un simple appel j’ai remarqué une chauffe qui se ressent assez rapidement sans coque.

Pour finir les points négatifs, parlons du capteur d’empreinte sous l’écran. Ce dernier est vraiment à la traîne et offre des résultats peu probants. En effet, durant tout le temps de mon test, je passais une grosse partie du temps à déverrouiller via le code PIN ou encore via la reconnaissance faciale. Heureusement, cette dernière fonctionnalité fonctionne très bien et est plutôt efficace.

Heureusement, l’autonomie n’est pas trop mal et permet d’assurer facilement une journée d’utilisation grâce à sa batterie de 3320mAh.

Conclusion

Mon ressenti global sur ce Nokia 9 PureView est assez mitigé. Pour moi ce n’est pas un haut de gamme, malgré son positionnement dû aux finitions et à l’appareil photo. Heureusement, Nokia peut encore rectifier le coup avec des mises à jour, principalement pour les problèmes de performances liés à l’enregistrement des photos.

Si vous recherchez un bon photophone, le smartphone est déjà disponible pour un peu plus de 500€ chez Amazon.

Nokia 9 PureView 513 € 8 Appareil photo 9.0/10

















Fluidité 9.0/10

















Capteur d'empreinte 6.0/10

















Ecran 8.0/10

















Points positifs Qualité photo

Qualité de l'écran

Certification IP67 Points négatifs Le capteur d'empreinte sous l'écran est peu fiable

