Publicité

L’année touche à sa fin, il est maintenant temps pour nous de vous livrer une sélection d’applications pour le réveillon du 1er de l’an.

TousAntiCovid

C’est la première application de cette sélection d’applications pour le réveillon du 1er de l’an. L’application vous permet notamment de générer vos attestations dérogatoires de déplacement pour le couvre-feu ou encore suivre les dernières informations de la crise sanitaire. Néanmoins la fonctionnalité la plus importante pour ce 1er de l’an, c’est la possibilité d’être tenu au courant dans le cas où une personne est détectée positive à la covid-19.

Prix : gratuit – Disponibilité : Android et iOS

Djay, pour jouer les DJ

Djay est la deuxième application de cette d’applications pour le 1er de l’an. Cette application de DJ est également disponible en version bureau sous Windows et Mac. En plus des fonctionnalités classiques et le support hardware, l’application à de nombreuses fonctionnalités. L’intégration de plateforme externe comme Tidal, Apple Music ou Soundcloud, un mix vidéo automatique lié à la musique. Djay est également capable de faire des mix de musique automatiquement ! Vous pouvez découvrir l’ensemble des fonctionnalités sur le site de l’éditeur de djay.

Publicité

Prix : 6,99€/mois ou 49,99€ avec 7 jours d’essai – Disponibilité : Android, Windows, Mac et iOS

Découvrez également comment créer des playlists collaboratives pour les fêtes !

Les jeux d’alcool

Comment passer à côté dans une sélection des applications pour le réveillon du 1er de l’an, les jeux d’alcool. Picolo est la plus connu et toujours disponible gratuitement sous Android et iOS. L’application vous propose différents défis à faire entre amis. On retrouve également Chopine en alternative à Picolo, elle aussi est gratuite sur Android et iOS avec des centaines de défis. Drinkie propose plusieurs mini jeux, tel que le jeu de la bouteille, je n’ai jamais, mais également des défis. Drinkie est gratuite sous Android et iOS. Enfin il y’a le jeu Rabatize gratuit sous Android et iOS. L’application Rabatize permet de personnaliser le nombre de gorgées et propose des jeux tels que le jeu du roi ou encore une version un peu plus hot…

Pumpkin, pour rembourser tes potes

Pumpkin vous permet de faire une ardoise entre amis, pour savoir qui doit de l’argent et à qui il le doit. L’application propose également la possibilité de rembourser directement vos amis. Une application bien pratique pour toutes les soirées !

Prix : gratuit – Disponibilité : Android et iOS

Retrouvez également nos autres solutions pour rembourser ses potes ou sa famille.

L’application des chefs

Marmition est l’application du site du même nom, qui va vous proposer une quantité astronomique de recettes de cuisine. L’interface est adaptée à la version mobile et les recettes sont ultra détaillées. Bref vous trouverez forcément des idées pour le repas du Nouvel An.

Prix : gratuit – Disponibilité : Android et iOS

Publicité

Jouons les sommeliers

On termine cette sélection d’applications pour le réveillon du 1er de l’an avec Vivino. Cette application est une boutique qui va vous aider à choisir le vin parfait en fonction des goûts ainsi que des plats. Les vins sont notés, et avec les commentaires vous serez sûr de faire le bon choix.

Prix : gratuit – Disponibilité : Android et iOS



Voilà maintenant vous avez les armes pour un bon réveillon du 1er de l’an ! Bon réveillon et bonne année ! 🙂