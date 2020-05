Serious Sam 4 : Du combat, des monstres et une date de sortie

Beaucoup de joueurs attendent avec impatience des nouvelles concernant Serious Sam 4. En même temps, c’est en 2013 que nous avons entendu parler du jeu pour la première fois. Par la suite, Croteam a confirmé que le jeu était toujours en développement en 2017. Nous avons pu nous contenter de certaines images qu’en avril 2018. Nous avons enfin eu d’autres informations grâce à Devolver, le studio qui est derrière Serious Sam 4. Le jeu sera disponible le…

Serious Sam 4 sera exclusif à titre provisoire

Les développeurs nous apprennent que nous aurons de quoi nous occuper pendant un long moment. En compagnie de Sam Stone, vous aurez de quoi combattre des ennemies assez féroces. En parlant des ennemies, nous pourrons voir deux nouvelles créatures, dont le Zealot et Belcher. Vous pourrez toujours retrouver les créatures des anciens épisodes comme Beheaded Rocketeer, les Kleer, les Werebull et bien d’autres. Vous pourrez à nouveau mettre à jour votre bestiaire dans Serious Sam.

Point de vue du combat, Serious Sam 4 vous proposera les armes classiques telles que le fusil à double canon, le minigun et la tronçonneuse. Néanmoins, le jeu dispose de deux nouvelles armes dont un nouveau fusil de chasse automatique, ainsi que le canon de Sam. Nous apprenons également que chacune des armes citées avant peut s’améliorer au fil de l’aventure. En bref, préparez-vous, car le jeu sera disponible en août 2020 en exclusivité sur Stadia et PC par le biais de Steam dans un premier temps. Par la suite, Serious Sam 4 sera disponible sur PS4 et Xbox One en 2021.

Une version classique du jeu sera vendue au tarif de 35 euros environ. Tandis que la version Deluxe quant à elle sera vendue aux alentours de 45 euros. Que pensez-vous de ce prochain opus ? Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des prochaines actualités de Serious Sam 4 ! D’ailleurs, les précédents opus sont en promotion actuellement donc n’hésitez pas et foncez pour découvrir cette franchise. Vous pouvez d’or et déjà précommander le jeu sur Steam.