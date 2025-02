Shure révolutionne la collaboration : Innovation audio inégalée

Shure, le leader mondial des solutions audio collaboratives, frappe fort avec le lancement de nouvelles solutions de conférence et de collaboration lors du salon ISE 2025 à Barcelone. À une époque où la visioconférence est devenue essentielle, Shure continue de jouer un rôle crucial dans l’évolution des communications unifiées. La marque réaffirme son engagement envers la qualité et l’innovation, répondant ainsi à la demande croissante pour des systèmes plug-and-play premium et faciles à intégrer.

Nouveaux kits IntelliMix™ Room de Shure : Une expérience collaborative renforcée

Shure introduit les kits IntelliMix™ Room, spécialement conçus pour les environnements Microsoft Teams. Ces systèmes visent à simplifier la vie des responsables informatiques et des intégrateurs. Compatibles avec Windows, ils s’adaptent aux salles de réunion de toutes tailles allant jusqu’à 10 mètres sur 6. Le succès de ces kits réside dans leur installation facile et une gestion cloud sécurisée. Ils transforment radicalement l’expérience audiovisuelle grâce à des performances de premier plan.

Aujourd’hui, la clarté de l’audio est essentielle, notamment pour les outils alimentés par l’IA comme Microsoft 365 Copilot. Les kits IntelliMix Room garantissent une clarté audio sans faille, optimisant les transcriptions et les résumés. Shure utilise son expertise centenaire pour offrir une qualité sonore exceptionnelle à ses utilisateurs.

MXW Next 4 et Next 8 : L’évolution du sans fil

Face à la demande de systèmes sans fil robustes et flexibles, Shure dévoile les Microflex® Wireless neXt 4 et neXt 8. S’appuyant sur le succès du système deux canaux de 2024, cette nouvelle génération offre une collaboration sans fil avec un design moderne et une qualité audio irréprochable. Grâce à une vitesse de configuration révolutionnaire, ces systèmes s’adaptent à divers environnements professionnels.

Ces modèles font partie d’une gamme évolutive, incluant DSP IntelliMix® et des connexions variées comme USB et réseau Dante. Ils redéfinissent la collaboration sans fil dans les salles de réunion et de classe.

Shure : Élargissement de l’écosystème Microflex

Pour compléter son offre, Shure élargit l’écosystème Microflex avec de nouvelles enceintes et un amplificateur en réseau. Pensés pour les salles de réunion, ces haut-parleurs innovants garantissent une installation simplifiée et sont hautement personnalisables. Les enceintes passives, à placer au plafond ou au mur, s’ajoutent à l’équipement existant, avec le haut-parleur réseau MXN5W-C.

En combinant microphones, DSP et enceintes Microflex, Shure fournit une solution complète, assurant une performance et une efficacité d’installation inégalées dans le domaine de l’audio collaboratif.

En conclusion, Shure démontre une fois de plus pourquoi elle est un pilier dans le domaine de l’audio innovant. Ces nouvelles solutions répondent aux besoins actuels des entreprises en quête de qualité et de simplicité. Qu’en pensez-vous ? Partagez vos impressions sur ces avancées technologiques essentielles.