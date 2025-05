SmartQuality transforme avec succès la qualité des panneaux de bois

SmartQuality est la nouvelle solution révolutionnaire dévoilée par Hexion et Smartech. Cette innovation promet de transformer la fabrication des panneaux de bois grâce à l’intelligence artificielle. Présentée lors du salon LIGNA 2025, elle place la qualité et l’efficacité au cœur des préoccupations industrielles.

Grâce à SmartQuality, les opérateurs bénéficient désormais d’une vue en temps réel sur la qualité des planches fabriquées. Cela permet de prendre des décisions rapides et précises, tout en réduisant les compromis entre vitesse et qualité. En pratique, la solution peut augmenter de 3 % la vitesse des lignes de production. De plus, lorsque SmartQuality est associée à d’autres outils Smartech, ses effets sont amplifiés.

Les avantages de l’IA au service de la qualité industrielle

L’intelligence artificielle joue un rôle clé dans ce dispositif. SmartQuality apprend continuellement de chaque planche produite. Cela améliore l’homogénéité des produits et optimise l’ensemble du processus de fabrication. En temps réel, les données collectées permettent d’ajuster les paramètres pour atteindre une qualité supérieure et utiliser moins de matières premières. Au fil du temps, cette technologie affine ses recommandations pour offrir une performance vraiment personnalisée à chaque client.

Le rôle de Hexion et Smartech dans l’innovation durable

Hexion, leader mondial des adhésifs et matériaux de performance, s’associe à Smartech pour offrir plus que des solutions chimiques. Cette alliance marque une étape décisive vers la digitalisation des usines grâce à l’IA. Depuis l’acquisition de Smartech en 2024, Hexion pousse l’industrie vers l’excellence opérationnelle et la durabilité. L’entreprise ne fournit plus seulement des produits, mais aussi un accompagnement technologique pour construire l’usine de demain.

En résumé, SmartQuality représente une avancée majeure dans la fabrication de panneaux de bois. Les industriels gagnent en efficacité, en qualité et en durabilité grâce à cette innovation. Allier données en temps réel et expertise industrielle ouvre une nouvelle ère pour le secteur, où chaque entreprise peut viser l’excellence tout en respectant l’environnement.

