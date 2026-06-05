SSD refroidissement par immersion : un atout majeur pour l’IA

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, les centres de données doivent gérer une chaleur croissante. Pour répondre à ce défi, SSSTC présente de nouveaux SSD refroidissement par immersion. Leur but ? Mieux gérer la température tout en garantissant la fiabilité des infrastructures.

Les nouveaux SSD SSSTC adaptés au refroidissement par immersion

La société SSSTC propose désormais une gamme complète de SSD conçus pour le refroidissement par immersion. Cette technique plonge les composants dans un liquide spécial, non conducteur, qui retire efficacement la chaleur. Grâce à des matériaux résistants à la corrosion et une structure robuste, ces SSD sont faits pour durer.

Les séries concernées incluent les gammes SATA ER3, ER4, ER5 et PCIe U.2 PJ1 et EJ5. Ces modèles innovants offrent une alternative aux systèmes de refroidissement traditionnels à air.

Innovation thermique : immersion et efficacité énergétique

Le refroidissement par immersion présente de nombreux avantages. Il permet non seulement une dissipation rapide de la chaleur mais réduit aussi la consommation d’énergie. Ainsi, le rendement énergétique s’améliore (PUE plus bas) et la fiabilité des SSD augmente.

Diminution de la dépendance au refroidissement par air.

Optimisation pour environnements à forte densité de calcul.

Stabilité de fonctionnement même lors de fortes sollicitations.

Des solutions SSD robustes pour l’IA et l’industrie

Les SSD refroidissement par immersion de SSSTC ne sont qu’une partie de l’offre. La marque propose aussi des SSD dédiés à l’industrie et à l’IA en périphérie, capables d’opérer entre -40°C et 85°C.

Pour plus de robustesse, ils intègrent des designs anti-vibration et des protections contre les chocs. Leur architecture résiste aux nombreuses écritures, ce qui est essentiel pour les applications intensives.

La fonction Power Loss Protection, à plusieurs niveaux, préserve aussi bien les données que la tranquillité des utilisateurs professionnels.

Pour finir, SSSTC poursuit son engagement vers l’innovation. L’entreprise adapte ses solutions aux besoins de chaque client : stockage optimisé, performances réglables et customisation sur-mesure. Avec plus de 18 ans d’expertise, la fiabilité et la performance sont au rendez-vous. Les nouveaux SSD refroidissement par immersion s’imposent comme une réponse crédible aux défis thermiques de demain. Les clients disposent désormais d’outils puissants pour construire des infrastructures efficaces, stables et durables face à l’essor de l’intelligence artificielle.

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