iPhone 17 Pro : Apple prépare une refonte ambitieuse pour septembre 2025

Apple s’apprête à dévoiler l’iPhone 17 Pro, un modèle qui promet de marquer un tournant dans l’évolution de ses smartphones haut de gamme. Attendu pour septembre 2025, ce nouvel appareil devrait intégrer des améliorations majeures. Et ce, en matière de design, de performance et de photographie. Les rumeurs se multiplient, et tout indique que la firme de Cupertino veut séduire les utilisateurs exigeants avec une expérience encore plus fluide, puissante et personnalisée.

iPhone 17 Pro : un design repensé pour plus de confort et d’élégance

L’iPhone 17 Pro abandonnerait le cadre en titane au profit de l’aluminium. Cette décision viserait à alléger l’appareil tout en facilitant la production. De plus, le dos du téléphone adopterait une finition hybride mêlant verre et aluminium. Il y aura un repositionnement du logo Apple pour s’adapter à la nouvelle disposition des aimants MagSafe. Le module photo arrière serait plus large et rectangulaire, avec une disposition triangulaire des capteurs, pour un look plus affirmé et moderne.

Parmi les nouveautés esthétiques, Apple proposerait une finition cuivre-orange inédite, en plus du bleu foncé et des teintes classiques. L’écran bénéficierait d’un traitement anti-reflet avec une texture mate, inspirée des technologies déjà présentes sur les iMac et MacBook Pro. Ces ajustements visent à améliorer la lisibilité en plein soleil. Mais aussi, à réduire les traces de doigts, tout en renforçant la durabilité de l’appareil.

Des performances boostées pour une expérience utilisateur enrichie

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro embarquerait la puce A19 Pro, gravée en 3 nm. Cela promet des gains significatifs en vitesse et en efficacité énergétique. La mémoire vive passerait à 12 Go, contre 8 Go sur les modèles précédents. Et ce, afin de mieux gérer les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle et au multitâche. Un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur serait également intégré pour maintenir des performances stables, même en usage intensif.

Côté photo, Apple miserait sur une caméra frontale de 24 mégapixels, doublant la résolution actuelle, et sur un téléobjectif arrière de 48 mégapixels. Ces améliorations pourraient permettre l’enregistrement vidéo en 8K et l’utilisation simultanée des caméras avant et arrière. Enfin, la recharge sans fil atteindrait 25W avec les chargeurs Qi 2.2, et la connectivité serait renforcée grâce à une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple.