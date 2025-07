VAPORESSO iMate OS : une avancée majeure pour une vape plus libre

VAPORESSO marque un tournant dans le monde du vapotage. À Las Vegas, la marque a dévoilé l’iMate OS, un appareil unique qui promet de simplifier la vie de tous les vapoteurs. Avec ce lancement, VAPORESSO souhaite réunir performance, innovation et liberté d’utilisation, le tout dans un format compact et moderne.

Une innovation majeure : le premier vapoteur universel modulable

L’appareil iMate OS est le premier de sa catégorie. Il est compatible avec tous les systèmes de vapotage, qu’ils soient jetables ou rechargeables. Il utilise une technologie de reconnaissance intelligente qui repère instantanément le type de cartouche installée. Ensuite, il ajuste automatiquement la puissance et la résistance pour une expérience optimale. Ce système modulaire met fin à la contrainte de multiplier les appareils.

Design, technologie et personnalisation au service des vapoteurs

Le design de l’iMate OS est inspiré par la force magnétique. L’appareil dispose d’un écran couleur TFT de 1,83 pouce pour un affichage clair et agréable. Les utilisateurs peuvent choisir parmi dix fonds d’écran personnalisables pour une touche de fantaisie. Le système de broche-connecteur évolué et la puce de contrôle garantissent une interaction fluide et pratique au quotidien.

Autonomie renforcée et expérience utilisateur optimisée avec iMate OS

Ce nouveau vapoteur embarque une batterie haute densité de 1 200 mAh et une charge rapide 2A qui atteint 80 % en 30 minutes. Grâce à sa technologie COREX Smooth Cotton, les dosettes durent plus longtemps et le goût reste fin et fidèle. Ainsi, les utilisateurs profitent d’une expérience de vapotage sans contrainte ni compromis.

Pour résumer, le VAPORESSO iMate OS ouvre une nouvelle ère pour les vapoteurs. Facilité, polyvalence et innovations technologiques définissent ce modèle unique. VAPORESSO prouve ainsi son engagement à imaginer le futur de la vape, à la fois accessible et performant. Découvrez dès maintenant cette révolution accessible à tous.

Lisez notre dernier article tech : Test – EarFun Clip : les écouteurs open-ear à adopter ?