Test – Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 Qi2 : l’élégance magnétique au service de la recharge

Dans un univers où nos appareils mobiles ne nous quittent plus, il devient essentiel de disposer d’une solution de recharge à la fois rapide, efficace et adaptée à notre quotidien toujours plus connecté. C’est dans ce contexte que Belkin propose sa nouvelle station de recharge magnétique BoostCharge Pro 3-en-1 avec technologie Qi2. Un modèle qui, au-delà de ses promesses techniques, entend s’imposer comme un compagnon de voyage tout-en-un pour les utilisateurs d’iPhone, Apple Watch et AirPods. Nous l’avons testée, voici notre verdict.

Un design premium, pensé pour le voyage

Dès la sortie de l’emballage, la station de recharge BoostCharge Pro séduit par son design sobre, épuré et compact. Belkin a clairement cherché à concevoir un produit fonctionnel, mais également esthétique. Le format pliable, façon portefeuille, lui permet de se glisser facilement dans un sac ou une valise, tandis que la fente magnétique principale dédiée à l’iPhone s’incline jusqu’à 90°, offrant une compatibilité optimale avec le mode StandBy d’iOS.

Ce souci du détail s’accompagne d’une approche plus responsable : la coque du chargeur est fabriquée à 75 % de plastique recyclé, et l’emballage est sans plastique, respectant les engagements environnementaux de la marque.

L’ensemble est fourni avec un chargeur secteur USB‑C de 36 W et un câble tressé USB‑C de 1,5 mètre, mais aussi une pochette de transport de belle facture. On est donc face à un véritable kit nomade complet, prêt à l’emploi.

Qi2, la recharge nouvelle génération

Le principal atout de cette station, c’est bien sûr sa compatibilité avec Qi2, la nouvelle norme de recharge sans fil standardisée et ouverte, inspirée de l’univers MagSafe d’Apple. Grâce à cette technologie, l’iPhone se fixe par magnétisme au socle, et peut recevoir une recharge jusqu’à 15 W, bien supérieure aux 7,5 W que l’on retrouvait auparavant sur les stations Qi classiques.

Lors de nos essais avec un iPhone 16, la station a permis de récupérer 50 % de batterie en 30 minutes, soit des performances proches de celles d’un chargeur filaire. Autre point appréciable : la station ajuste automatiquement la puissance délivrée, évitant ainsi toute surchauffe ou surtension, tout en garantissant une recharge rapide et sécurisée.

La présence de deux autres zones de recharge — une pour l’Apple Watch, une autre pour les AirPods (ou tout boîtier compatible Qi) — permet de recharger trois appareils simultanément. Chacune de ces zones délivre une puissance de 5 W, ce qui reste suffisant pour un usage quotidien ou nocturne. L’Apple Watch Series 9 s’est ainsi entièrement rechargée en un peu moins d’une heure, tandis que les AirPods Pro 2 ont retrouvé leur pleine autonomie en environ 90 minutes.

Utilisation au quotidien : confort et efficacité

Ce qui distingue véritablement ce modèle, c’est sa facilité d’utilisation. L’iPhone se positionne presque tout seul grâce à l’alignement magnétique, et l’inclinaison réglable permet de l’utiliser en mode horloge de chevet ou en support vidéo. L’ensemble reste stable sur une table, grâce à un dessous antidérapant.

Les aimants sont puissants, mais pas trop rigides : on peut détacher l’iPhone sans faire basculer la station, ce qui n’est pas toujours le cas chez la concurrence. L’ergonomie est bien pensée, et l’appareil reste silencieux durant la recharge, aucun bruit de bobine ou de surchauffe à signaler.

La pochette de transport fournie est un vrai plus pour les nomades. Elle permet de ranger la station, son câble et l’adaptateur secteur, le tout dans un format compact. Cela en fait un choix pertinent pour les déplacements professionnels, les vacances ou les utilisateurs souhaitant une solution sans fil discrète et complète.

Limites et points d’attention

Si la BoostCharge Pro brille sur de nombreux points, quelques petits bémols sont à relever.

D’abord, le revêtement extérieur en silicone doux, bien qu’agréable au toucher, attire facilement la poussière et les traces de doigts. Il faudra donc prévoir de le nettoyer régulièrement pour conserver un aspect impeccable.

Ensuite, même si l’appareil est bien construit, le prix public conseillé avoisine les 129 €, ce qui peut sembler élevé face à d’autres stations 3-en-1, même si peu d’entre elles embarquent la norme Qi2 ou sont livrées avec un adaptateur secteur. Heureusement, des promotions fréquentes (notamment sur Amazon ou la Fnac) permettent de l’acquérir à moins de 100 €, voire autour de 79 € lors d’opérations spéciales.

Enfin, la zone de recharge de l’Apple Watch ne propose pas la recharge rapide spécifique aux modèles Series 7 et ultérieurs. Cela reste toutefois un détail pour la majorité des utilisateurs qui chargent leur montre durant la nuit.

Conclusion sur le BoostCharge Pro de Belkin

La Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 Qi2 est une station de recharge sans fil élégante, performante et parfaitement adaptée aux besoins des utilisateurs d’iPhone, d’Apple Watch et d’AirPods. Grâce à la technologie Qi2, elle offre une recharge rapide, fiable et sécurisée, tout en étant compacte, pliable et facile à transporter.

Certes, son tarif peut sembler un peu élevé, et la finition pourrait gagner en résistance face à la poussière, mais la qualité d’exécution, la puissance de recharge, la polyvalence et le confort d’utilisation justifient pleinement l’investissement.

Produit disponible sur Belkin BoostCharge Pro Station de Recharge aimantée 3-en-1 Portable avec Qi2 (Chargeur Compatible MagSafe, Pliable, 15 W, pour iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, Apple Watch Series 10, AirPods)

Voir l'offre 101,09 €